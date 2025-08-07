Entretenimiento

“Querido Trópico” un íntimo relato de amor, amistad y persistencia

La película de la directora panameña Ana Endara habla sobre cómo los vínculos humanos pueden transformar incluso los escenarios más difíciles.

Cortesía: Película “Querido Trópico”

Ricardo Bedoya

Entra en carteleras de cine en Colombia el 7 de agosto, la bella cinta “Querido Trópico” una coproducción entre Colombia y Panamá, la película dirigida y escrita por la cineasta panameña Ana Endara, aborda temas como el cuidado, la fragilidad, la memoria y la complicidad, una producción donde la amistad reina sobre los secretos.

Protagonizada por la chilena Paulina García y la colombiana Jenny Nava, “Querido Trópico” se sitúa en un jardín tropical en la Ciudad de Panamá, donde una mujer de clase alta a la que una demencia le está arrebatando todo lo que ha sido, y la de su cuidadora, una inmigrante sola y sin apoyo, separada del mundo por un terrible secreto, comienzan a tejer un vínculo silencioso, inesperado y profundamente humano.

Cortesía: Película “Querido Trópico”

“Querido Trópico” nos muestra cómo los vínculos pueden transformar incluso los escenarios más difíciles. Con una propuesta ética, estética y emocionalmente honesta, esta obra audiovisual dialoga especialmente con mujeres, cuidadoras, migrantes y quienes enfrentan temas de salud mental. Luego de un recorrido internacional por festivales como TIFF (Toronto), SSIFF (San Sebastián) y CinéLatino en Toulouse, donde recibió el Gran Premio del Jurado, la película llega a salas de cine en Colombia desde el 7 de agosto.

