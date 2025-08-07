Presentan proyecto para brindar régimen pensional especial a los trabajadores de la salud

Cúcuta

El Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano presentó formalmente ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establece un régimen pensional especial de vejez para el talento humano en salud y se dictan otras disposiciones”.

La iniciativa busca ofrecer un retiro digno y anticipado a médicos, enfermeros, auxiliares y demás profesionales sanitarios que enfrentan condiciones laborales de alto riesgo y desgaste emocional.

*El articulado plantea:

*Edad mínima de pensión de 55 años para mujeres y 57 años para hombres.

*Un mínimo de 1.000 semanas cotizadas, de las cuales 500 deberán corresponder a actividades de alto riesgo en salud.

Reconocimiento de tiempos de servicio en zonas rurales o bajo condiciones de peligro como válidos para el cómputo de semanas

Además, incluye un régimen de transición para quienes ya cumplieron 600 semanas de cotización sin obligatoriedad en el requisito especial, y dispone medidas de bienestar integral, como programas de prevención del síndrome de burnout y acompañamiento psicosocial.

El parlamentario dijo a Caracol Radio que “lo importante darle dignidad a un sector de la sociedad que nos cuida, que dedica su vida a cuidarnos. Hay dos regímenes especiales, el de las fuerzas militares, el de los educadores, pero necesitamos pensar en quienes nos cuidad, para quienes dedican su vida a esforzarse, para quienes están e n las clínicas 12,24,26 horas y quienes lo dan todo por nosotros”.

Explicó que la idea es que mediante este sistema las mujeres puedan pensionarse a la edad de 55 y los hombres a los 57 años. Que tengan mínimo mil semanas cotizadas en el sistema y quince años en el servicio activo.

“Lo mínimo que podemos hacer es cuidar a quienes nos cuidan. Esto es la construcción de muchas voces, de dolientes, de todas las asociaciones médicas” dijo el parlamentario.

Finalmente dijo que lo que espera es que sus colegas, le ayuden a darle dignidad al personal médico.