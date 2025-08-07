Preocupantes fotos de Iván René Valenciano en una clínica de EE. UU.

El exjugador de la Selección Colombia y del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, se encuentra en un tratamiento médico en los Estados Unidos por problemas con la hemoglobina de su sangre. Desde el pasado 30 de julio anunció a través de sus redes sociales que estaba a la espera de los resultados médicos en la clínica The Oncology Institute de Florida.

El goleador histórico del Junior no dejó pasar la oportunidad para felicitar al club por sus 101 años de historia que cumple este jueves de 7 agosto, publicando unas imágenes en su Instagram personal desde la clínica con la camiseta del equipo ‘Tiburón’ donde mencionó: “Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad para enviarle un saludo a toda la hinchada de Junior de Barranquilla”.

El equipo que dirige Alfredo Arias, que es el actual líder de la Liga Colombia con 13 puntos. No dudó en responder de inmediato en sus redes sociales el emotivo mensaje de su histórico goleador, celebrando sus 101 años y agradeciendo al barranquillero por su paso en el equipo con el que marcó 166 goles, además, es el tercer anotador histórico del futbol colombiano, solo por debajo de Dayro Moreno y Sergio Galván.

El gol tiene nombre y apellido: Iván René Valenciano.

166 veces gritamos contigo.

En nuestros 101 años, tu legado sigue más vivo que nunca.

¡Eres eterno, Bombardero!#Los101DeJunior pic.twitter.com/mjwaCAtkpz — Junior FC (@JuniorClubSA) August 7, 2025

Sin embargo, en las imágenes que subió el goleador desde Estados Unidos se dejó ver un video en el que sale sangre de su nariz, lo que genera preocupación por su estado de salud por las impactantes tomas a miles de aficionados que están pendientes de su salud. Pero a los pocos minutos, las fotos fueron sustituidas por otras donde solo se ve al ‘bombardero’ con la camiseta del club de sus amores.

“Él en este momento se mantiene con visitas periódicas a la clínica para que le hagan infusiones de hierro en su cuerpo, manteniendo dieta saludable y mejorando toda la parte emocional”,según mencionó su gran amigo Hans Gutiérrez para Pulzo.