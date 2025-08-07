6AM6AM

Cartagena

Paro armado en sur de Bolívar terminaría hoy, pero ELN no cesará confrontaciones: obispo Magangué

En 6AM de Caracol Radio Monseñor Ariel Lascarro, obispo de Magangué, quien habló sobre la crisis humanitaria del sur Bolívar

Paro armado en sur de Bolívar terminaría hoy, pero ELN no cesará confrontaciones: obispo Magangué

Paro armado en sur de Bolívar terminaría hoy, pero ELN no cesará confrontaciones: obispo Magangué

Daniela Puerto

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad