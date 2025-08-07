Millonarios vs. Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga Colombiana: hora y dónde seguir

Millonarios recibe al Deportivo Cali en el Estadio El Campín por la sexta la fecha de la Liga Colombiana. Se espera que sea un duelo vibrante, en la búsqueda de sumar de a tres por parte de ambos equipos, debido a que necesitan ascender en la tabla de posiciones para estar dentro del grupo de los ocho.

Sí o sí, el equipo bogotano debe ganar para enderezar el rumbo y dar tranquilidad al proceso liderado por David González. En lo que va del segundo semestre, ha jugado en tres ocasiones por Liga frente a Equidad, Llaneros y Medellín, todos con saldo negativo. Actualmente, es colero del campeonato, sin ningún punto y con tres goles en contra. Claro está que el azul tiene dos partidos aplazados por la primera y tercera fecha (Unión Magdalena, Deportivo Pasto).

Por su parte, el equipo caleño llega con Alberto Gamero al mando, quien regresa a su antigua casa. Por lo pronto, el club es decimotercero y solo lo separan 2 puntos del octavo lugar, que por ahora es del Deportes Tolima. A pesar de que ya suma un triunfo, que fue en la fecha 4 ante Bucaramanga, al Cali aún le falta afinar detalles en su estilo de juego para que el volumen de ataque mejore y logre concretar todas las oportunidades de gol que genera.

💪⚽ ¡Nos preparamos para enfrentar al Deportivo Cali este viernes en El Campín! 🔵⚪ pic.twitter.com/W2PEbCWTVs — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 6, 2025

¿Cómo van los refuerzos de Millonarios para este semestre?

Más allá de las críticas que ha recibido el equipo por su mala racha en esta temporada, el nivel de juego que hasta ahora han mostrado los refuerzos, como son los casos de Edwin Mosquera y Alex Castro, no ha sido el mejor. Caso diferente al de Beckham Castro, que regresó al equipo y logró un doblete ante el Real Cartagena por la Copa Colombia.

Otros tres refuerzos que fueron traídos al equipo embajador Bruno Savio, Guillermo de Amores y Cabezas Hurtado aún no suman sus primeros minutos, lo que genera dudas en el proceso de adaptación. Se espera que ya estén disponibles para el compromiso ante el Deportivo Cali y pueden contribuir en juego del equipo bogotano.

Posibles alineaciones

Millonarios: Diego Novoa (Guillermo De Amores); Helibelton Palacios, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Sebastián Del Castillo, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Alex Castro, Edwin Mosquera; Luis Marimón.

DT: David González

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Daniel Quiñónes, Joaquín Varela, Cristian Graciano; Yeison Gordillo, Andrés Colorado, Javier Reina, Andrey Estupiñán, Fabián Castillo y Avilés Hurtado.

DT: Alberto Gamero

El historial de los partidos jugado por el famoso ‘clásico añejo’ entre Millonarios y Cali es de 276 partidos por partidos oficiales del fútbol colombiano, en la que lleva la delantera el equipo azucarero con 101 triunfos, 96 victorias a favor de los embajadores y 79 empates. El último compromiso que jugaron en el estadio Nemecho Camacho El Campin fue en marzo del 2024 que termino en empate 1-1.

El compromiso entre Millonarios y Cali se jugará este viernes 8 de agosto a partir de las 7:30 p.m cuando suene el pitazo inicial, lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto por la página principal.