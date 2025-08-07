Uribe envía mensaje de gratitud: Un Gobierno de transición, nuevo Plan Colombia y sistema de Salud

Colombia

Este jueves 7 de agosto, día en que se cumplen 3 años de Gobierno del presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, envió un mensaje de gratitud al país, por las múltiples marchas que se adelantaron en diversas regiones del país en su respaldo.

“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y de solidaridad”.

#POLÍTICA El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de gratitud al país, tras haber sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria.



También hizo un llamado a la ciudadanía: "lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para…

El ex presidente también hizo un nuevo llamado a la ciudadanía. Pidió al país que “despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo”.

Expresidente Álvaro Uribe propone un Gobierno de transición

Uribe insistió en que Colombia necesita un Gobierno de transición que “proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación, para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales. Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos, sino el ejemplo de eliminarlos”.

El exmandatario también se refirió a los cambios que según él debe tener el sistema de salud, aseguró que Colombia debe tener un sistema mixto, privado y solidario “con prevención y atención oportunas, confronte el discurso estatista al neocomunismo, que alarga las filas de espera mientras sigue la destrucción del avanzado. Un gobierno que no pretenda gastarse las reservas pensionales de trabajadores, mujeres y jóvenes para compensar el derroche”.

“Veo rostros que elevan plegarias por la salud de Miguel Uribe”

Uribe aprovechó su mensaje de gratitud para hablar también del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado sábado 7 de junio. Mencionó el ex jefe de estado que “detrás de la piel multicolor de los colombianos, veo rostros con profunda fe que elevan plegarias al cielo por la salud de Miguel Uribe Turbay”.

Por otro lado, el expresidente se refirió a las relaciones internacionales del país. Señaló que se debe configurar un nuevo Plan Colombia con Estados Unidos y una alianza con Israel que “no excluye la vocación de construir a la paz entre el pueblo judío y el pueblo palestino”.

Agregó el exmandatario en su mensaje que “luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad, cercano ya por el momento de la vida, que hará sentir menos firmeza física en mis manos, pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”.