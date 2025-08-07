María La Baja honra a sus héroes: desfile y emoción en el día de la Batalla de Boyacá

Por: Emilio Gutiérrez Yance

El 7 de agosto recordamos la Batalla de Boyacá que selló nuestra independencia. En ese mítico lugar boyacense nuestros soldados patriotas estuvieron cerca de la derrota, se encontraban agotados tras el difícil ascenso al páramo de Pisba, pero el coraje y el corazón del militar colombiano de antes y de ahora no tienen límites.

Ese espíritu se siente y se respira; espíritu heredado por los héroes de hoy en día que luchan por buscar la libertad, el orden y la paz de todo el pueblo colombiano.

Nuestros soldados, hombres y mujeres de cuna patria, quienes enaltecen el apellido que llevan en su pecho, que no se detienen ante las adversidades, son el reflejo del ímpetu combatiente del gran militar José María Córdova, presente en todas las batallas de la independencia, sin dar un paso atrás.

La mañana del 7 de agosto de 2025 se alzó con un sol radiante sobre Maríalabaja, un amanecer que pintaba el cielo con pinceladas doradas y cálidas, prometiendo un día lleno de esperanza y fervor.

En el corazón del municipio, la atmósfera palpitaba con una emoción palpable, un fervor patriótico que se sentía en cada rincón, contrastando con la calma matutina que pronto cedería ante la energía y el bullicio de la conmemoración del Día de la Batalla de Boyacá.

Con un desfile militar y de policía por las principales calles de María La Baja, este municipio de la subregión de los Montes de María se engalanó con los colores de la bandera, en un día lleno de simbolismo y reflexión, los mariabajenses rinden homenaje a sus héroes y reafirman su compromiso con la libertad y la unidad.

Las bandas de paz de las instituciones educativas desataron una sinfonía de emociones, cada melodía nacida del alma, cada paso resonando con el fervor y la pasión de nuestra juventud.

En cada presentación, revelaron un crisol de sueños y esperanzas que florecen en cada rincón de nuestro pueblo, un testimonio vibrante del talento y el compromiso que nos llena de orgullo.

“Expresamos nuestra profunda gratitud a cada estudiante, docente y miembro de la comunidad educativa que se unió a este grandioso homenaje, entrelazando corazones en un canto unánime de libertad y fraternidad, un eco perdurable de nuestro espíritu colectivo, una promesa de un futuro lleno de esperanza y unidad”. Dijo la secretaria de gobierno, Yenis Castro Pérez.

Al cierre de este emotivo acto, el alcalde Ramiro González Mancilla, con un gesto de gratitud, otorgó medallas a los valientes policías y militares, reconociendo su incansable labor y dedicación al servicio de la comunidad de Maríalabaja.

“Este 7 de agosto, rendimos homenaje a todos los héroes que lucharon por nuestra independencia y a los soldados de hoy, hombres y mujeres que mantienen viva la llama del deber. A quienes, bajo el sol inclemente o la lluvia interminable, velan por nosotros sin pedir nada a cambio. A los que no aparecen en titulares ni reciben condecoraciones, pero que cada día dan ejemplo de patriotismo y honor”, manifestó, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.