Ibagué marchó en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Ibagué

Tras finalizar la marcha los militantes y seguidores del Centro Democrático se congregaron en la plazoleta Darío Echandía ubicada en el centro de Ibagué donde lideres de esta colectividad alzaron su voz en protesta por la condena de 12 años contra el expresidente, Álvaro Uribe.

Se debe resaltar que en la movilización en la capital del Tolima participaron personas del común, militantes, seguidores y clase política que en una sola voz pidieron la libertad del máximo líder del Centro Democrático.

“El comunismo le ha declarado la guerra a la libertad y a la democracia, Colombia tiene que rescatarla, sus buenos hijos, la gente honesta con principios y valores tienen que poner el pecho a esta infamia, Colombia no se rinde, Uribe Vélez es el mejor presidente que ha tenido este país”, dijo Gustavo Esguerra.

También la clase política hizo presencia, es el caso del representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Edward Osorio, quien afirmó que los colombianos salieron a las calles con sentimiento patriótico, con amor por Colombia y reivindicando la libertad, la democracia, la justicia, la verdad, diciendo desde Ibagué a Colombia que es el expresidente Uribe es inocente”.

Por otra parte, el diputado del Centro Democrático, Felipe Ferro, sostuvo que los ciudadanos salieron a las calles a respaldar al gran colombiano “Ibagué siempre ha respaldado al expresidente Uribe, es imposible que utilicen la justicia para perseguir a la oposición del gobierno”.

La movilización en Ibagué tuvo una buena participación, los ciudadanos caminaron desde la calle 37 con carrera Quinta hasta el centro de la ciudad con camisetas amarillas y blancas, además de banderas de Colombia pidiendo la libertad para el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.