Gobierno hace reconocimiento al banco de leche del HUEM

Cúcuta

El gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social realizó un reconocimiento a la implementación del banco de leche del hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta al lograr el mayor número de mujeres donantes de leche humana.

El gerente del centro médico Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “se han realizado enormes esfuerzos institucionales para consolidar al banco de leche como un ejemplo desde los servidores administrativos hasta el cuerpo especializado médico“.

Indicó que “los logros que hoy celebramos advierten la atención de más de 4.000 niños y niñas que han resultado beneficiados del banco de leche. Esta atención ha sido posible por la entrega generosa de mil ochocientas madres donantes quienes no han escatimado esfuerzos para compartir la enriquecedora leche materna que salva vidas".

Explicó que desde la apertura del banco de leche el 28 de noviembre 2018, se ha garantizado desde el banco de leche lo siguiente:

La leche extraída por las madres para el suministro de sus propios hijos ha alcanzado la cifra de 2988.15 Litros Las madres que luego de alimentar a sus hijos, y en condición de súper-productoras, han permitido que más de cuatro mil sesenta y cuatro litros (4064) sea pasteurizada para donarle a otros recién nacidos que por sus condiciones clínicas lo ameritan.

“Estas cifras refrendan la relevancia de nuestra institución en el ámbito departamental, toda vez que debemos subrayar con orgullo que somos depositarios de un valor superior e impagable como es materializar el derecho fundamental a la salud como una garantía material para toda la población departamental” dijo el funcionario.

Indico que “los esfuerzos institucionales que he orientado con todo mi equipo directivo han priorizado no sólo la continuidad de logros previos, sino el desarrollo de avances significativos para consolidar esta iniciativa local, pero con transcendencia nacional”.

Finalmente manifestó que “esta administración se comprometió con la dotación de equipos que aseguren la idoneidad del servicio. Por esa razón, debemos celebrar el incremento de los extractores de leche, la cabina de flujo laminar para el procesamiento de la leche, el fortalecimiento del equipo humano así como la adecuación de espacios como garantía por la dignidad de los recién nacidos y las madres donantes”.