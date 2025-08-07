Funcionarios de la Alcaldía de Ibagué no trabajarán este viernes 8 de agosto

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué autorizó una modificación transitoria de la jornada laboral, con el fin de promover espacios de bienestar y unión familiar entre los servidores públicos reveló la oficina de comunicaciones del municipio.

Caracol Radio conoció que mediante el Decreto 0490 del 4 de agosto de 2025, se estableció que este viernes 8 de agosto será otorgado como fecha para el disfrute de dicha jornada.

“Para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, los funcionarios deberán compensar este tiempo con dos horas adicionales a su horario habitual durante los días 4, 5, 6 y 11 de agosto, en jornada de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., incluyendo una hora de almuerzo”, indica el comunicado a la opinión pública.

Esta medida no aplica para el personal que labora bajo el sistema de turnos o en horarios especiales, como los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos, Agentes de Tránsito, Comisarías Permanentes de Familia, Inspección Permanente Urbana de Policía, y conductores.