Familiares de militares secuestrados por el ELN reclaman al gobierno acciones para su libertad

Nueva prueba de supervivencia de los soldados Reinel Sáenz y Andrés Coral, secuestrados en Cúcuta / Foto: Fragmento de vídeo

Cúcuta

Los familiares de los militares secuestrados en Cúcuta, llegados a la región del Catatumbo y posteriormente a Venezuela hicieron un llamado al gobierno nacional para que adelante acciones humanitarias que permitan traerlos de regreso a la libertad.

Blanca Gómez, madre del soldado Andrés Coral Gómez dijo a Caracol Radio que “el gobierno dice que los soldados de la patria y los soldados de patria donde están? se preguntó.

Agregó “miren cuantos están muertos, desaparecidos, las mamas lloran a sus hijos que no saben que paso con ellos...”

Luego de conocerse una denuncia del ministro de defensa donde revela que militares y policías secuestrados habrían sido llevados a Venezuela, las familias siguen abogando por su libertad.

“Las familias los estamos esperando, Dios es grande y poderoso. Estamos orando por ello, que nos desfallezcan, estamos orando por ellos. Ya no queremos pruebas de supervivencia, los queremos con nosotros, queremos verlos” dijo la progenitora.

Indicó la señora de Gómez que “estos meses han sido muy duros, su ausencia es tremenda, él estaba muy optimista con su trabajo y siempre nos advertía que no nos iba a desamparar”.

“Al señor presidente que nos ayude, nuestros hijos no tienen porque estar privados de la libertad, nuestros hijos son todo en la vida, queremos tenerlos ya con nosotros...” dijo la madre del militar en medio de la situación difícil por la que están atravesando.