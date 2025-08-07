En el barrio San Francisco de Cartagena hombre murió electrocutado mientras soldaba un carro
Testigos del hecho no pudieron hacer nada para auxiliarlo
Un cable energizado terminó quitándole la vida a un experimentado soldador de 61 años, que realizaba labores en un taller de mecánica ubicado en el barrio San Francisco, al nororiente de Cartagena.
Henry Luis Pino López o Remanga, como le apodaban de cariño, no pudo ser auxiliado por testigos que se percataron sobre la electrocución, pero los efectos de la descarga eléctrica no le permitieron a nadie conducirlo a un centro asistencial.
El hoy fallecido era natural del municipio de Soplaviento- Bolívar, residía en el barrio La María, y deja una familia numerosa que lo despidió en medio de la tristeza por su partida.