En Cartagena mujeres de La Boquilla fueron certificadas por Unicolombo

En el marco de su compromiso con la educación para el desarrollo, Unicolombo, a través del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, certificó a 20 mujeres del corregimiento de La Boquilla en el curso “Técnicas de servicios para camareras”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa, realizada en alianza con la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, hace parte de una estrategia de fortalecimiento del talento humano local mediante procesos de formación que abren oportunidades reales en el sector turístico y hotelero.

El acto de graduación contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Turismo de Cartagena y la Asociación Hotelera Colombiana – ASOTELCA, quienes reconocieron la importancia de este tipo de alianzas para el crecimiento del empleo y la inclusión social.