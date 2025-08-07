En Altos del Rosario- Bolívar, adulto mayor fue capturado por presunto abuso sexual a una niña

Hasta la estación de Policía de Altos del Rosario- Bolívar, llegó una mujer señalando que su padrastro, había, presuntamente, abusado sexualmente de su hija de tan solo 8 años de edad.

Los uniformados que atendieron el caso, les tocó primeramente calmar a la mujer que se encontraba bastante nerviosa, para poder escuchar detenidamente lo que les estaba contando, acerca de la situación que acababa de ver en su propia casa ubicada en el barrio Las Brisas de esta municipalidad.

Según relató la joven, cuando llegaba a su casa, sorprendió a su padrastro salir de la habitación acomodándose su pantalón y más atrás venía su hija de 8 años de edad, acomodándose también el short que tenía puesto.

De inmediato, la trasladó hasta un puesto de salud en donde le confirmaron qué, efectivamente, la menor había recibido tocamientos y abuso sexual. Una psicóloga que le hizo acompañamiento, confirmó la información puesto que habló con la menor, y ésta le confesó que desde hace 4 días este señor de 62 años le venía tocando sus partes.

Posteriormente, los uniformados se trasladaron hasta el barrio en mención y lograron identificar al hombre señalado por esta mujer, y le dieron captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad.

Este presunto agresor sexual quien es conocido en el sector con el alias de “El buena”, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera que en las audiencias preliminares, un juez de la República le defina su situación judicial.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten un comportamiento extraño en ellos. El silencio, la soledad y aislarse de la sociedad, son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual”, dijo, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

“En lo corrido del año la Policía Nacional en Bolívar ha capturado a 30 presuntos agresores sexuales de las cuales 8 han sido en flagrancia y 22 por orden judicial”. Agregó el alto oficial. Además, se han registrado 154 denuncias por diferentes delitos sexuales.