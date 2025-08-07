El Huila se suma a las movilizaciones en favor de Álvaro Uribe Vélez.

Neiva

Los dos municipios esperan concentraciones masivas para marchar por las principales calles hoy 7 de agosto respaldando al ex mandatario colombiano, quien fue juzgado en primera instancia y quien hoy se encuentra detenido en su residencia.

En el municipio de Pitalito, la concentración iniciará a partir de las nueve de la mañana en el Palacio de justicia de la localidad para iniciar el recorrido hacia las diez de la mañana por las principales calles para llegar al parque José Ilario López del municipio.

Entre tanto en Neiva la concentración tendrá lugar hacía las 9 a.m. para iniciar el recorrido hacia el centro de la ciudad y llegar al parque Santander.

La invitación por parte de los organizadores es a marchar en Paz con banderas globos y camisetas de Colombia o en su defecto de colores blancos , que reflejen la Paz que el País necesita.