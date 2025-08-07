El Carmen de Bolívar: 249 años de historia, orgullo y tradición

La tarde del 6 de agosto, El Carmen de Bolívar se vistió de fiesta. Las imponentes montañas de los Montes de María, testigos silenciosos de la historia, enmarcaban las calles engalanadas, repletas de carmeros orgullosos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El cielo, un lienzo azul salpicado de nubes blancas, abrazaba con su luz dorada cada rincón del pueblo, mientras el sol radiante bañaba de calidez a su gente. El aire vibraba con la energía de un pueblo pujante, listo para celebrar sus 249 años.

Los niños, tomados de las manos de sus seres queridos, disfrutaron del desfile que recorrió las principales calles del pueblo, sus ojos brillando con la emoción del momento.

Cada paso resonante en las calles es un rasgo distintivo de una Policía Nacional que vela por la seguridad y el bienestar de la comunidad, protectores silenciosos que velan por nuestros sueños. Cada uniforme, impecable y reluciente bajo el sol caribeño, cuenta una historia de valentía, sacrificio y compromiso, un legado de servicio que se transmite de generación en generación.

Las bandas de paz de todas nuestras instituciones educativas pusieron el alma en cada nota y en cada paso, demostrando el compromiso y el talento de nuestra juventud, un crisol de sueños y esperanzas que florecen en cada rincón de nuestro pueblo. Gracias a cada estudiante, docente y comunidad educativa que hizo parte de este gran homenaje, uniendo corazones en un canto de libertad y fraternidad.

Hoy los carmeros no solo celebraron su cumpleaño 249, sino también el ejemplo que es El Carmen de Bolívar para el país: un pueblo que avanza con firmeza, con orgullo y con paso seguro hacia el futuro, un sueño colectivo que se construye día a día, un faro de esperanza que ilumina el camino de las nuevas generaciones.

“En este día de celebración, la Policía Nacional, a través de mi voz, reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de cada uno de los carmeros. Que este juramento resuene en cada corazón, uniendo a nuestra comunidad con sus protectores en un lazo de confianza y esperanza”. Dijo, el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.