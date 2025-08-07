Dos personas heridas dejó un nuevo ataque sicarial en Cúcuta

Cúcuta

Un nuevo ataque sicarial se registró durante las últimas horas en la ciudad de Cúcuta, dejando como saldo a una mujer de la tercera edad y su hijo lesionados.

Las víctimas, identificada como Rosa Rangel de 81 años y José Salazar, fueron atacadas a disparos cuando se encontraban en su vivienda en el barrio Las Delicias.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar y trasladaron a los lesionados a un centro asistencia mientras adelantan las investigaciones para determinar los móviles y quiénes estarían detrás del ataque violento.

El hecho generó consternación y rechazo en la comunidad, quienes exigen acciones de seguridad y respeto hacia las personas de la tercera edad.