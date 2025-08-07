Dos personas heridas dejó un nuevo ataque sicarial en Cúcuta
Una de las lesionadas es una mujer de la tercera edad.
Cúcuta
Un nuevo ataque sicarial se registró durante las últimas horas en la ciudad de Cúcuta, dejando como saldo a una mujer de la tercera edad y su hijo lesionados.
Las víctimas, identificada como Rosa Rangel de 81 años y José Salazar, fueron atacadas a disparos cuando se encontraban en su vivienda en el barrio Las Delicias.
Las autoridades hicieron presencia en el lugar y trasladaron a los lesionados a un centro asistencia mientras adelantan las investigaciones para determinar los móviles y quiénes estarían detrás del ataque violento.
El hecho generó consternación y rechazo en la comunidad, quienes exigen acciones de seguridad y respeto hacia las personas de la tercera edad.