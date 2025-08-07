Dos pastores religiosos fueron condenados por abuso sexual en Cartagena

Luego de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó las sentencias condenatorias en contra de dos pastores religiosos que abusaron sexualmente de mujeres en esa ciudad.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) demostró que los procesados son responsables, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, de los delitos de acceso carnal o acto abusivo con incapacidad de resistir, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

En el primero de los casos, un magistrado ratificó la pena de 24 años de prisión contra Virgilio Sierra Avendaño, quien le realizó tocamientos a una niña de 7 años.

Los hechos se registraron en el 2014, cuando el hombre aprovechaba los momentos posteriores a los cultos para llevar a la menor de edad hasta su habitación y realizarle los vejámenes sexuales. Su captura fue materializada por la Policía Nacional en julio de 2022. Esta decisión quedó en firme.

Por otra parte, en la investigación que cursa contra Sergio Luis Betancourt Yepes, el Tribunal Superior mantuvo en firme la pena de 16 años de prisión. Los hechos ocurrieron en 2019 en la residencia de la víctima. Hasta ahí llegó el religioso para visitar a la mujer y supuestamente liberarla de espíritus malignos.

Como parte del ritual, le aplicó unos aceites que le causaron somnolencia y, en ese estado de indefensión, le realizó diversos tocamientos en sus partes íntimas y la accedió carnalmente.

En cumplimiento de una orden judicial, el procesado fue capturado en mayo de 2022. Contra este fallo de segunda instancia la defensa interpuso recurso extraordinario de casación.