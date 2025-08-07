Desaparición de dos jóvenes enciende las alertas en Tibú

Tibú.

La desaparición de los jóvenes Eduardo y Yamid Galván ha generado profunda preocupación entre los habitantes de La Gabarra, corregimiento de Tibú, en el Catatumbo.

Los jóvenes salieron el martes con rumbo al casco urbano y, según testigos, estuvieron en un establecimiento conocido como el Pool de Tibú, donde fueron vistos por última vez hacia las 9:00 de la noche. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo, lamentó lo ocurrido y pidió a las autoridades actuar de manera urgente.

“Es muy preocupante que nuestros jóvenes sigan desapareciendo. Eduardo y Yamid nacieron y se criaron en La Gabarra. Conocemos a sus familias. Pedimos que se les respete la vida”, expresó.

La lideresa también elevó un llamado al presidente Gustavo Petro para que se priorice la situación del Catatumbo. “Necesitamos que se busque una ruta de diálogo con los actores armados que operan en esta zona. El dolor que viven las madres y las familias es cada vez más fuerte”, agregó.

Este nuevo caso revive el temor que por años ha acompañado a las comunidades del Catatumbo, golpeadas por la violencia y la presencia de diferentes grupos armados.

Los familiares de los jóvenes insisten en que se aceleren las labores de búsqueda y esperan noticias que les permitan conocer su suerte.