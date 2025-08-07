Controlado incendio forestal en el municipio de Silos

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Lourdes lograron controlar un incendio forestal que se presentó en el municipio de Lourdes en las últimas horas.

La situación se registró en la vereda El Vesubio, donde por circunstancias que están por establecerse se generó una conflagración que generó la alerta ambiental.

El alcalde del municipio de Silos Andrés Camilo Pedraza dijo a Caracol Radio que “con el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgos, la defensa civil de la población y los bomberos de Sardinata se pudo controlar la situación, que por algún momento provocó riesgos en la zona”.

Explicó que se esta indagando las causas del hecho, que podría tener como primera hipótesis una quema promovida por agricultores de ese sector.

Indicó que frente a esta situación se ha hecho un llamado a las comunidades para que no realicen quemas en tiempos de verano intenso y ante los fuertes vientos que se han empezado a presentar que constituyen un riesgo para las zonas rurales.

Finalmente indicó que se esta evaluando el número de hectáreas que fueron consumidas por esta conflagración.