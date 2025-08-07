Comunidades indígenas en el Catatumbo siguen reclamando atención

Un ejercicio humanitario adelantado en la región del Catatumbo permitió llegar a Bridikayra, una de las 23 comunidades indígenas del pueblo Barí.

Esa comunidad logró poner de manifiesto lo que consideran un abandono histórico del Estado que ha generado el incremento de los problemas en esa etnia.

Asi se lo hicieron saber a varias organizaciones sociales, apoyadas por la ONU frente a las situaciones que afrontan en el territorio.

Las denuncias están relacionadas con caminos en pésimo estado que dificultan el acceso, ausencia de infraestructura básica, falta de personal médico y de medicamentos, así como el avance de proyectos extractivos que ponen en riesgo su territorio. Una de las alertas más sensibles es la preocupante situación de malnutrición infantil que atraviesan.

Durante la jornada, enfocada en visibilizar violaciones a los derechos humanos y conocer de primera mano las condiciones de vida, el pueblo Barí expresó necesidades urgentes: la construcción de un megacolegio que garantice el derecho a la educación de sus niñas y niños, un sistema de alcantarillado que brinde saneamiento básico, y la legalización del único puesto de salud en la zona, que les permitiría contar con atención digna, profesional y permanente.

Uno de los propósitos de la asistencia fue ofrecer una jornada médica para la comunidad, en la que participaron más de cien personas. Se identificaron patologías comunes como parasitosis, dolores musculares y desnutrición infantil, evidencias claras de una situación estructural marcada por la desatención estatal.

Las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional advirtiendo que se necesitan soluciones integrales que permitan vivir con dignidad, proteger sus territorios y preservar su cultura ancestral. La resistencia del pueblo Barí es un ejemplo de dignidad, pero no debe seguir enfrentándose sola a las consecuencias del olvido institucional.