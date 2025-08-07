Comandante de la Regional 5 será el Brigadier General William Quintero

Cúcuta

La Dirección de la Policía Nacional designó como nuevo Comandante de la Regional Cinco de Policía el Brigadier General William Quintero, quien venía desempeñándose como comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

Así mismo el alto oficial entrará también a desempeñarse como comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga de acuerdo a la decisión del actual director general Carlos Triana.

La Comandancia de la Regional Cinco de Policía tiene jurisdicción sobre el sur de Bolívar, sur del Cesar, Magdalena Medio, Arauca y Norte de Santander.

El oficial con una preparación integral tiene un pregrado en Administración Policial, una especialización en seguridad y diplomados en diversas áreas como policía judicial, política pública y seguridad, derechos humanos, alta gerencia, contratación estatal, gestión policial y relaciones internacionales.

Durante su trayectoria, ha recibido 197 felicitaciones y 66 condecoraciones, medallas y distintivos en reconocimiento a mi labor y vocación. Además, ha participado en el Curso Estratégico de Seguridad Pública y Alta Dirección en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, lo que le ha permitido fortalecer sus competencias en liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico y estratégico.

Como Brigadier General de la Policía Metropolitana de Cúcuta, estuvo comprometido con la seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad y su área metropolitana. Su objetivo lo trazó en construir un compromiso sincero con los habitantes de la ciudad y el área metropolitana, para afianzar la paz y crear lazos de confianza y así avanzar en la política integral de seguridad de la Policía Nacional

El general desarrolló acciones estratégicas para recobrar el orden y la seguridad de la ciudad a través de un modelo de seguridad que permitió asestar duros golpes al crimen trasnacional fortaleciendo la acción preventiva en la ciudad y municipios vecinos, con el fin de avanzar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, a través de la estrategia “Cúcuta Territorio Seguro”.

La designación del nuevo general como Comandante de la Regional Cinco ha sido de buen recibo en el oriente del país, por su nivel de operatividad y estrategias para enfrentar las diversas modalidades del crimen organizado junto a su equipo de trabajo que logró importantes resultados en la lucha contra las bandas transnacionales, bandas criminales, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y otros delitos.