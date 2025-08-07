Cartagena, tesoro y leyenda: nueva canción de Juan Carlos Coronel dedicada a la ciudad

Cartagena, tesoro y leyenda, es la nueva canción que impulsará la promoción turística de La Heroica, se trata de una obra musical que expresa, desde una perspectiva vanguardista y sensible, los valores, atributos e íconos de Cartagena de Indias, utilizando el lenguaje musical como un canal de conexión emocional, divulgación nacional e internacional y resignificación del orgullo local.

Esta obra es posible gracias a la priorización del turismo y el orgullo ciudadano que ha determinado la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Desde ya se puede ver en el canal de Youtube de la Corporación Turismo Cartagena de Indias: https://youtu.be/6mJ7GBINp1k

Descripción de la obra

• Título: Cartagena, Tesoro y Leyenda

• Duración: 3 minutos y 15 segundos (versión original).

• Autor, compositor, intérprete y productor general: Juan Carlos Coronel.

• Género musical: Salsa fusión, con elementos de música sinfónica y caribeña.

Temática central y narrativa lírica

La canción ofrece una visión renovada y emocional de Cartagena, abordando elementos históricos y contemporáneos. Se destacan figuras y referencias que estructuran una narrativa sólida y poética: las murallas como armadura de la ciudad; la alegría caribeña como identidad emocional; el mar, los atardeceres, los callejones históricos; referencias inéditas como el Galeón San José y el Fuerte San Matías, símbolos del patrimonio sumergido y descubierto recientemente; la gastronomía local, abordada de forma simbólica; el sentido de bienvenida universal que caracteriza a Cartagena como una ciudad que abraza y se conecta con el mundo.

La composición propone una narrativa coral, emotiva y melódicamente atractiva. Se enfatiza la inclusión del cartagenero residente y del turista, estableciendo un puente y sonoro entre identidad y pertenencia.

Proceso creativo y producción musical

El maestro Juan Carlos Coronel, cartagenero, con más de 40 años de trayectoria y una conexión profunda con su ciudad natal, lideró todo el proceso creativo. El desarrollo de la canción incluyó: revisión e interpretación de los atributos de marca ciudad entregados por el equipo creativo.

La composición es original, tanto en letra como en melodía, desarrolla una estructura musical compleja: introducción, interludio, precoro, mambo, coros, pregones y cierre., con un enfoque en accesibilidad melódica, para lograr una canción que pudiera ser recordada, cantada y apropiada por todos los públicos.

Instrumentación

• Voces:

- Juan Carlos Coronel (voz principal y coros)

- Adolfo “Fito” Echeverría (Grupo Niche – primera voz coral)

• Metales:

- 3 trompetas

- 3 trombones

- 3 cornos franceses

- Trompeta bajo

• Ritmo y armonía:

- Piano

- Bajo

- Teclados

- Congas, timbal, bongó, güiro, maracas

Equipo artístico y técnico

• Arreglos musicales y piano: Óscar Iván Lozano.

• Trombones: Edward “La Vara” Montoya.

• Percusión: Sebastián Hernández.

• Masterización: Michael Fuller – Fuller Sound Studios.

Este último proceso otorga a la obra un estándar internacional de calidad sonora, al nivel de producciones globales de artistas como Ricky Martin, Gloria Estefan, Alejandro Sanz y Michael Jackson.

Sobre Juan Carlos Coronel

Reconocido cantante y compositor cartagenero, con más de 45 años de trayectoria artística. Su carrera ha abarcado géneros como la salsa, bolero, música tropical y folclor colombiano. Ha trabajado con agrupaciones emblemáticas como Fruko y sus Tesos, The Latin Brothers y Afrosound, y ha sido solista de múltiples éxitos nacionales e internacionales.

Coronel ha representado a Colombia en el Festival OTI y fue ganador del Latin Grammy en 2011 por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Es también el primer colombiano en grabar en los estudios Capitol Records de Los Ángeles, y ha sido jurado de programas de televisión como Factor X.

En este proyecto lideró todo el proceso creativo, compositivo, vocal y de producción general, asegurando el alineamiento con los atributos de marca ciudad.