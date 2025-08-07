Cartagena

Cartagena, tesoro y leyenda: nueva canción de Juan Carlos Coronel dedicada a la ciudad

La composición es original, tanto en letra como en melodía e impulsará la promoción turística

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

Cartagena, tesoro y leyenda, es la nueva canción que impulsará la promoción turística de La Heroica, se trata de una obra musical que expresa, desde una perspectiva vanguardista y sensible, los valores, atributos e íconos de Cartagena de Indias, utilizando el lenguaje musical como un canal de conexión emocional, divulgación nacional e internacional y resignificación del orgullo local.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta obra es posible gracias a la priorización del turismo y el orgullo ciudadano que ha determinado la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Desde ya se puede ver en el canal de Youtube de la Corporación Turismo Cartagena de Indias: https://youtu.be/6mJ7GBINp1k

Descripción de la obra

• Título: Cartagena, Tesoro y Leyenda

• Duración: 3 minutos y 15 segundos (versión original).

• Autor, compositor, intérprete y productor general: Juan Carlos Coronel.

• Género musical: Salsa fusión, con elementos de música sinfónica y caribeña.

Temática central y narrativa lírica

La canción ofrece una visión renovada y emocional de Cartagena, abordando elementos históricos y contemporáneos. Se destacan figuras y referencias que estructuran una narrativa sólida y poética: las murallas como armadura de la ciudad; la alegría caribeña como identidad emocional; el mar, los atardeceres, los callejones históricos; referencias inéditas como el Galeón San José y el Fuerte San Matías, símbolos del patrimonio sumergido y descubierto recientemente; la gastronomía local, abordada de forma simbólica; el sentido de bienvenida universal que caracteriza a Cartagena como una ciudad que abraza y se conecta con el mundo.

La composición propone una narrativa coral, emotiva y melódicamente atractiva. Se enfatiza la inclusión del cartagenero residente y del turista, estableciendo un puente y sonoro entre identidad y pertenencia.

Proceso creativo y producción musical

El maestro Juan Carlos Coronel, cartagenero, con más de 40 años de trayectoria y una conexión profunda con su ciudad natal, lideró todo el proceso creativo. El desarrollo de la canción incluyó: revisión e interpretación de los atributos de marca ciudad entregados por el equipo creativo.

La composición es original, tanto en letra como en melodía, desarrolla una estructura musical compleja: introducción, interludio, precoro, mambo, coros, pregones y cierre., con un enfoque en accesibilidad melódica, para lograr una canción que pudiera ser recordada, cantada y apropiada por todos los públicos.

Instrumentación

• Voces:

- Juan Carlos Coronel (voz principal y coros)

- Adolfo “Fito” Echeverría (Grupo Niche – primera voz coral)

• Metales:

- 3 trompetas

- 3 trombones

- 3 cornos franceses

- Trompeta bajo

Ritmo y armonía:

- Piano

- Bajo

- Teclados

- Congas, timbal, bongó, güiro, maracas

Equipo artístico y técnico

• Arreglos musicales y piano: Óscar Iván Lozano.

• Trombones: Edward “La Vara” Montoya.

• Percusión: Sebastián Hernández.

• Masterización: Michael Fuller – Fuller Sound Studios.

Este último proceso otorga a la obra un estándar internacional de calidad sonora, al nivel de producciones globales de artistas como Ricky Martin, Gloria Estefan, Alejandro Sanz y Michael Jackson.

Sobre Juan Carlos Coronel

Reconocido cantante y compositor cartagenero, con más de 45 años de trayectoria artística. Su carrera ha abarcado géneros como la salsa, bolero, música tropical y folclor colombiano. Ha trabajado con agrupaciones emblemáticas como Fruko y sus Tesos, The Latin Brothers y Afrosound, y ha sido solista de múltiples éxitos nacionales e internacionales.

Coronel ha representado a Colombia en el Festival OTI y fue ganador del Latin Grammy en 2011 por Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Es también el primer colombiano en grabar en los estudios Capitol Records de Los Ángeles, y ha sido jurado de programas de televisión como Factor X.

En este proyecto lideró todo el proceso creativo, compositivo, vocal y de producción general, asegurando el alineamiento con los atributos de marca ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad