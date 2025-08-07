Capturan al veedor, Miguel Salamanca, por oponerse a un procedimiento de tránsito en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué capturó en horas de la mañana de este jueves 7 de agosto al veedor de movilidad, Miguel Salamanca, mientras se oponía a un procedimiento de tránsito en el Aeropuerto Perales.

En un video que circula en redes sociales se observa a Salamanca esposado mientras uniformados de la Policía lo trasladan a una patrulla donde fue llevado para realizar la legalización de su detención.

“Amigo Salamanca vea, yo soy taxista, acaso no tengo derecho a ser veedor o alguna persona no tiene derecho a capacitarse y hacer esta función, cuándo estaba subido allá en la grúa, luego no se estaba recuperando de una lesión”, le dice un taxista en medio de su traslado a una estación de la Policía.

Por ahora las autoridades locales no se han pronunciado sobre este caso que profundiza más la división que existe entre los conductores de vehículos tipo taxi y los vehículos particulares que presta el servicio de transporte público de manera ilegal.

Recordemos que hace una semana ante el anunció que un cese de actividades indefinido por parte del gremio de los taxistas, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, acordó aumentar los controles al transporte ilegal como medida para conjurar el paro.

El veedor, Miguel Salamanca, hace unas semanas también estuvo involucrado en un caso en el que un agente de tránsito lo golpeó con una motocicleta en medio de un operativo, situación que le generó una lesión en una de sus piernas y una incapacidad de varios días.

Salamanca se ha convertido en el defensor de los conductores de vehículos particulares que prestan el servicio de transporte bajo la modalidad de plataforma en la capital del Tolima.