Cambios en reglamento interno de la asamblea buscan fortalecer control político: Zaith Adechine

La Asamblea Departamental de Bolívar aprobó una ordenanza de iniciativa del diputado de oposición Zaith Carmelo Adechine Carrillo.

El proyecto modifica el Reglamento Interno de la corporación, dando mayores herramientas a los Diputados de cara a las citaciones de rendición de cuentas y el ejercicio del control político.

Este cambio, que parecería ser solo técnico, tiene profundas implicaciones, dado que la norma vigente, especialmente en su artículo 93, presentaba limitaciones importantes: cada dependencia presentaba su informe en el formato que quería, y no existía un instrumento homogéneo que permitiera evaluar con claridad los resultados de gestión.

Además, dependencias importantes no estaban dentro de las que son citadas de forma obligatoria. Con este proyecto, Zaith Adechine, que actualmente funge como 2do vicepresidente de la corporación, logró:

1. Que se definieran formatos estandarizados de uso obligatorio para que los funcionarios presenten informes completos de su gestión. No solo de los indicadores favorables.

2. Agregar nuevas dependencias que deberán rendir informe obligatorio semestralmente, como la Secretaría General y la de Salud.

3. Definir fechas semestrales claras para la presentación y sustentación de las rendiciones de cuentas por parte de los Secretarios y Directores de Entidades.

Adicionalmente, el proyecto amplía los motivos que pueden derivar a una audiencia pública, de tal forma que este mecanismo de participación pueda ser utilizado no solo para asuntos que afecten los territorios sino en temas de relevancia económica, interés público y problemáticas sociales, temas de interés nacional o regional que toquen el departamento de Bolívar, creación de políticas públicas, y cualquier otro tema o asunto, cuando la corporación o cualquier diputado lo considere.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la plenaria de la Asamblea. La diputada Viviana Villalobos fue designada como ponente de la iniciativa, y durante su análisis y discusión se recibieron importantes aportes por parte de los diputados Jorge Rodríguez, José Félix García, Sofía Ricardo, Víctor Mendoza, entre otros miembros de la corporación.

Durante la discusión del proyecto se generó un gran interés por parte de organizaciones de la sociedad civil como FUNCICAR y del Consejo Gremial de Bolívar, quienes asistieron a las sesiones y aportaron sus observaciones.

Este trabajo conjunto permitió perfeccionar el articulado y consolidar una propuesta sólida, con respaldo técnico y político que fortalecerá la transparencia, el acceso a la información, el control político efectivo y la participación ciudadana.