Barrio 7 de Agostos en Cartagena celebró cumpleaños con calle nueva financiada por la gobernación

La felicidad se apoderó de la calle 73 del barrio 7 de Agosto con la llegada del gobernador Yamil Arana Padauí, quien fue recibido con sonrisas, aplausos y abrazos por parte de los vecinos, agradecidos por una obra que llevaban años esperando.

La música, el baile y el ambiente festivo acompañaron la jornada en la se entregaría una calle nueva, esperada por décadas.

Para los habitantes, esta obra no solo significa el fin de una larga espera, sino también el inicio de una nueva etapa de desarrollo y dignidad para su comunidad. En medio de la inauguración de la recién pavimentada calle, el Gobernador anunció que en los próximos meses continuarán las obras de mejoramiento vial en el barrio 7 de Agosto.

Además, dijo que se había anticipado la celebración del cumpleaños del barrio.

“Mañana es día de doble celebración, por la calle y por el cumpleaños de este sector de Cartagena”, expresó Araba Padauí durante el evento.

“Estuve aquí, en el barrio 7 de Agosto, el 7 de agosto de 2023, pidiéndoles que me acompañaran en el proceso hacia la Gobernación de Bolívar. Visité a muchos de ustedes y algunos me decían, incrédulos, que si llegaba a ser gobernador me iba a olvidar de este barrio. Hoy quiero decirles que no nos hemos olvidado.

Este barrio está en mi corazón y por eso hoy entregamos la primera de varias calles que vamos a construir en esta comunidad. Una calle que fue deseada durante mucho tiempo, que fue sufrida, en la que Kevin no podía ni siquiera salir de su casa por el “polvorín” que se formaba cada vez que un carro o moto pasaba. Ni la Policía podría entrar”, expresó el mandatario.

Asistente especial

Entre los asistentes estuvo una persona muy especial para el Gobernador. Su nombre es Kevin Hernández, un joven en silla de ruedas que disfrutó de la jornada y celebró junto con la comunidad el avance en la movilidad del sector.Hizo un nuevo anuncio.

“Este lunes (11 de agosto), empezamos a pavimentar la calle 16, la calle del colegio. Es un doble regalo para el barrio en su cumpleaños. Los niños le van a decir “chao” al barro y “bienvenido” al pavimento. Ya no tendrán que ponerse bolsas en los zapatos para no llegar embarrados al colegio o al aula de clase.

Pero lo más importante, señaló, es que, después de la calle 16, la Gobernación va a seguir aquí en el barrio. “Ustedes mismos van a escoger la próxima obra: si es el parque, más calles u otro proyecto que haga que el 7 de Agosto se vea más bonito. En nuestro gobierno, la gente decide”, puntualizó.

El mandatario además llegó casa por casa a saludar a los habitantes de la calle.

También compartió con comerciantes de la zona. Al propietario de la tienda La 73 le dijo, entre risas, que “con calle nueva, la tienda va a vender el doble”.*Habitantes dan las gracias*Deyanira Pereira Sáenz, habitante del barrio 7 de Agosto, fue una de las más agradecidas.

“Teníamos rato sin sentir esta satisfacción, esta felicidad, porque ya hubo otro nuevo logro para el barrio: que la calle 73 fuera un hecho. Durante muchos años nos prometían y nunca nos cumplían, pero ahora se dio la oportunidad de darnos esta alegría. Al Gobernador: muchas gracias por su proyecto, porque con Dios y con usted no se hubiera hecho absolutamente nada”.

Daniel Pérez de la Rosa, otro habitante del 7 de Agosto, vivehace 58 años en el barrio. “Estamos muy agradecidos con el señor gobernador Yamil por esta obra que esperábamos desde hace toda una vida. Nos mejora la condición de vida e incluso valoriza nuestros predios. Esperamos que siga en esa tónica con el resto de la ciudad, para que todos los cartageneros puedan gozar de estos beneficios”.

La obra consta 228 metros lineales de vía con un ancho promedio de 4 metros y espesor de 22 centímetros, además de 498 m² de andenes y 470 metros lineales de bordillos.

Durante la ejecución de la obra se generaron 16 empleos directos (13 hombres y 3 mujeres) y 2 empleos indirectos ocupados por mujeres de la comunidad.

Con esta entrega, el gobierno departamental busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del sector, garantizando vías seguras y accesibles para peatones y conductores.