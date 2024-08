Cédula Digital: Este es el ‘nuevo’ requisito clave para tramitarla, según Registraduría

Hace tres años la Registraduría Nacional presentó oficialmente la utilización de la cédula digital, un logro que para muchos colombianos representa la eficiencia en cuanto a trámites y solicitudes que antes eran obligatoriamente presenciales y ahora pueden ser virtuales.

Actualmente, varias personas han optado por esta modalidad, lo cual genera un mayor avance en el país en términos de digitalización con documentos personales. A su vez, la entidad manifestó que ahora existe un nuevo requisito para expedirla. Acá le contamos a detalle.

Trámite para expedir la cédula digital

Para realizar el trámite por primera vez, el ciudadano deberá tener 18 años, que es la mayoría de edad para poder solicitarla. Teniendo en cuenta lo anterior siga el paso a paso:

Presentarse directamente en la registraduría.

directamente en Al llegar lo atenderán por orden de llegada, tomando datos tanto biográficos como biométricos.

tomando datos tanto biográficos como biométricos. Lleve el documento de identidad, en este caso para los colombianos de nacimiento deberá presentar una copia del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad biométrica original. Por otro lado, para hijos de extranjeros nacidos en Colombia una copia del registro civil y se debe probar el domicilio del padre o madre quienes nacieron en el territorio nacional.

en este caso para los colombianos de nacimiento deberá presentar una copia del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad biométrica original. Por otro lado, para una copia del registro civil nacieron en el territorio nacional. Le pedirán confirmar el RH y grupo sanguíneo

Tomarán una foto digital, por ende, la registraduría recomienda: “no utilizar ropa con tirantes , cuellos grandes o escotes pronunciados. No utilizar camisa o blusa de color blanco ni de otro color claro; es indispensable el uso de ropa oscura o de colores fuertes , lo anterior para garantizar la calidad requerida en la fotografía y evitar que su solicitud de documento no sea aceptada”

, No utilizar camisa o blusa de color blanco ni de otro color claro; es indispensable el uso de , lo anterior para garantizar la calidad requerida en la fotografía y evitar que su solicitud de documento no sea aceptada” Brinde su número de celular y correo electrónico personal, pues allí se le enviará la contraseña e información relacionada con el trámite.

¿Cuál es el nuevo requisito?

Luego de realizar la solicitud del documento debe presentarse nuevamente a la registraduría después de recibir la contraseña digital en su correo. Cuando asista, asegúrese que su dispositivo móvil tenga la versión 9.0 de Android o la 12.0 en IOS, para la autenticación del rostro.

Es importante resaltar que si no cumple con este tipo de versión que la registraduría pide no se podrá seguir con el trámite y no obtendrá el documento en digital.

Por último, siga las instrucciones que los funcionarios le indiquen para activar la cédula en su versión digital en el celular.

¿Cuánto vale el duplicado de la cédula en línea?

El duplicado de cédula de ciudadanía se solicita generalmente por causales de robo (si este es su caso, ponga la denuncia del hurto ante las entidades correspondientes), perdida o porque simplemente está deteriorada. Para ello, muchas veces las personas les ha tocado sacar el duplicado vía internet o presencial y a diferencia del trámite por primera vez que no tiene costo, el duplicado si tiene un valor de $ 68.900.

El trámite es el mismo y si la solícita digital deberá acatar el mismo requisito ya mencionado.

Consulte las tarifas que ofrece la registraduría en el siguiente link: https://www.registraduria.gov.co/-Costos-asociados-