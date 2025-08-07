Alias ‘Tianz’ se declaró culpable por disparar contra Miguel Uribe Turbay

Ante un juez de responsabilidad penal para adolescentes, el menor de 14 años conocido como alias ‘Tianz’, aceptó que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay el pasado sábado 7 de junio en Bogotá.

En medio de la audiencia, a la que se conectó virtual desde el búnker de la Fiscalía, el adolescente se declaró culpable y aceptó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, por los que lo acusó formalmente la Fiscalía.

El próximo 27 de agosto será la lectura de la sentencia, donde se fijará la sanción que deberá cumplir el presunto sicario por el atentado que tiene al congresista del Centro Democrático internado en la Fundación Santa Fe.

Por su participación en el repudiable hecho, se expone a una sanción de hasta 8 años de internamiento, como lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente.

¿Por qué el menor pistolero sería sancionado solo con 8 años?

Según confirmó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la “sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, vuelvo e insisto,sino es una sanción que bajo los lineamientos de la ley 1098, es una sanción que es educativa, reparadora y que tienen por fin restablecer los derechos de ese menor”.

en el caso del menor no rige un procedimiento por vía ordinaria, “sino que estamos hablando del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (...) En este caso se juzga bajo las reglas de la ley 1098 de 2006, los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, infortunadamente; muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas”te; muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas”

