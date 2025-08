Investigan la posible muerte de alias ‘Zarco Aldinever’, relacionado con ataque a Miguel Uribe

La madrugada de este martes 05 de agosto, se prendieron las alarmas en las Fuerzas Militares y de Policía, luego de que se empezar a rumorar que José Aldinever Sierra, alias ‘El Zarco’ habría sido asesinado en medio de un enfrentamiento con otro grupo armado ilegal.

Las primeras versiones apuntan a que se trataría de una rencilla entre el ELN y la Segunda Marquetalia, o entre ese grupo armado contra las disidencias de alias Iván Mordisco, información que está siendo analizada por las autoridades.

Alias ‘El Zarco’ sería el autor intelectual del atentado a Miguel Uribe, según algunas hipótesis que han surgido con las investigaciones, no obstante, no está confirmada su muerte, ya que aún no se tiene información de coordenadas de donde podría estar su cuerpo.

Por el momento, el Ejército, la Policía y en general desde el ministerio de Defensa, no se pronuncian por esta situación.

¿Quién es alias El Zarco?

El Zarco, es la mano derecha de alias Iván Márquez, máximo líder del grupo desertor de los acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, Segunda Marquetalia. Nació en Villavicencio, Meta, y se unió a la guerrilla a los 14 o 15 años, integrando el frente 53 de las FARC.

Tras la muerte de “el Mono Jojoy” en 2010, asumió el liderazgo de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el cobro de impuestos a la producción de cocaína y rutas de tráfico en el Bloque Suroriental.

Luego de eso, se alineó con Hernán Darío Velásquez, alias “el Paisa”, y participó en la formación de la Segunda Marquetalia.

Su estructura opera principalmente en el departamento del Vichada, como una de las pocas que permanece leal a Márquez y se presume que se esconde, junto a Márquez, en Venezuela, lugar donde, al parecer estaría su cuerpo.

Es actualmente uno de los hombres más buscados del país, por él, las autoridades mantienen una recompensa de hasta $3mil millones, para información que permita su captura.