60 años de condena para responsables de ataque en Registraduría de Gamarra - Cesar

Colombia.

Según lo confirmó el Tribunal superior de Valledupar, Yuberlys Bermúdez, Isaías Peña y William Castro Torrado, son quienes deberán cumplir la condena de 60 años tras estar implicados en el violento ataque a la Registraduría de Gamarra, Cesar, ocurrido en octubre de 2023, durante una manifestación por motivos políticos.

Según el informe, los hoy condenados ingresaron de forma violenta a la sede, rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, provocando la muerte de una funcionaria y heridas graves a otras seis personas.

Las pruebas presentadas por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, demostraron que, la gasolina fue ocultada en un coche de bebé, lo que evidenciaría la premeditación de los hechos.

Los delitos por los que fueron hallados culpables incluyen tentativa de homicidio agravado, homicidio agravado e incendio.

Con la decisión el Tribunal Superior, queda en firme la pena máxima contemplada por la legislación penal colombiana para este tipo de delitos.