Rock sinfónico en el corazón de Bogotá: Guns N’ Roses y Metallica con la Orquesta Filarmónica

En el marco del Festival de Verano y la celebración del cumpleaños de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Mujeres se une a las bandas Artefacto y Llena tu Cabeza de Rock para presentar un inolvidable concierto en el Parque Simón Bolívar. El próximo 6 de agosto, los himnos de Metallica y Guns N’ Roses resonarán al ritmo de una gran orquesta, en una fusión poderosa entre el rock clásico y la majestuosidad sinfónica.

Bajo la dirección de María Camila Barbosa, más de 60 artistas ofrecerán un espectáculo al aire libre que celebra la fuerza femenina en la música y el orgullo capitalino. El repertorio incluirá piezas como Intro - Ride of the Valkyries, Welcome to the Jungle, Nighttrain, The Ecstasy of Gold y For Whom the Bell Tolls, entre otros clásicos del rock.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá no solo es un espacio de formación y experimentación musical en formatos de cámara y orquesta, sino también un homenaje a las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas en la música clásica: intérpretes, compositoras y directoras que hoy toman el lugar que les corresponde sobre el escenario.