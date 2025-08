“Esas palabras ponen en riesgo mi vida”: Gobernadora del Meta responde a Petro tras alocución

Colombia

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, respondió a la última alocución del presidente Gustavo Petro.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, la mandataria departamental hizo un llamado a la articulación con las regiones y también prendió alertas por su seguridad.

“No es tarde para tender puentes. No deje que quienes mal lo aconsejan, rompan la tan necesaria articulación entre las regiones y el Gobierno Nacional. La palabra odio encierra una enorme maldad y no debería usarse nunca, y menos desde la Presidencia”.

Alli también reconoció la gobernadora Rafaela Cortés que se ha disminuido la pobreza en su departamento. Destacó además que se han disminuido los niveles de violencia y se ha potenciado el campo.

“Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente unión y un propósito común, sacar al departamento y al país adelante, y como usted mismo lo reconoce y lo aplaude: lo estamos logrando. Disminuimos la pobreza, hacemos próspero al campo, y desterramos la violencia, entre otros muchos grandes logros. Hoy más que nunca me siento orgullosa del pueblo metense”.

Rafaela Cortés también le manifestó al presidente Gustavo Petro su preocupación por “esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida, la de mi familia o la de la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz, o su familia”.

Le pidió la gobernadora al mandatario que modere el tono “porque no tiene que existir odio entre colombianos como lo somos nosotras y usted”.