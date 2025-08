Atemorizados habitantes del barrio Lleras por desorden en el estadio General Santander

Cúcuta

La comunidad del barrio Lleras Restrepo y otros sectores aledaños al estadio General Santander manifestaron su malestar por los desórdenes generados por los enfrentamientos entre hinchas y autoridades durante el partido entre el Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional.

Afirman haber estado encerrados en sus viviendas por el temor ante la gran cantidad de barristas con armas cortopunzantes transitando por las calles del barrio y lanzando objetos a las autoridades.

“Lleras es una población de habitante mayor, el grueso de la comunidad, donde ya la gente no se puede sentar ni siquiera en el porche de su casa, no puede ni siquiera celebrar nada. Entonces acá esto sí es un llamado ya riguroso, contundente, exigiendo al señor alcalde que ponga la cara, porque todo el año y medio que lleva de mandato no le ha puesto la cara al barrio. Se les exigió que hicieran anillos de seguridad para el ingreso al estadio, es el colmo que por acá estén todos los muchachos con machetes, que estén con cuchillos, todos con armas cortopunzantes, agarran piedras de todos los lados y la inseguridad en el barrio, la zozobra que vive la gente es impresionante” dijo a Caracol Radio Claudia Terra, habitante del barrio Lleras.

Aseguran que a pesar del fortalecimiento de seguridad anunciado por las autoridades, no se logró controlar los disturbios que afectaron viviendas y establecimientos comerciales, por lo que piden mayor compromiso.

“La puja se la ganó la Banda del Indio, la perdió la Policía, la perdió el señor alcalde, como todo lo que está perdiendo, el halcón en el aire y el desorden aquí en tierra, entonces invitar al señor alcalde que se baje del halcón, que aterrice, que venga y le ponga la cara a la comunidad, porque el alcalde se hace el de la vista gorda, manda secretarios y no vienen ni siquiera los secretarios, sino vienen funcionarios, donde nadie se compromete” puntualizó Terra.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Cúcuta, estos disturbios dejaron cinco personas detenidas y por lo menos 50 armas cortopunzantes incautadas.