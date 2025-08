Usuarios de la salud denuncian graves omisiones en la entrega de medicamentos

Cúcuta

Usuarios de la salud denuncian la falta de atención que incluso ha llevado a muertes en algunas IPS y dispensarios de la ciudad de Cúcuta.

Lamentables casos se han presentado en algunos de estos dispensarios por la falta de entrega de medicamentos, uno de ellos es el del señor Jorge Montes, quien murió en una de esas instalaciones esperando la medicina para seguir el tratamiento después de una cirugía, por lo que su familia pide que se de una atención digna para evitar que se repitan estas situaciones.

“Mi hermano fue a reclamar los medicamentos desde tempranas horas de la mañana, esperando y esperando ahí, cerraron a mediodía, sacaron a la gente ahí, ellos se sentaron, las personas que quedaron afuera, mi hermano se sentó ahí en una barda, al frente de la IPS, y a las 12:15 p.m. más o menos falleció, esperando los medicamentos para mejorar su salud” dijo Jairo Montes, familiar de la víctima.

Afirman que después de varios días no han obtenido ninguna respuesta sobre el caso y llaman a las autoridades a poner la lupa sobre lo que sucede con la entrega de medicamentos.

“Yo fui allá a la IPS a los tres días a ver que me informaran y no me han informado nada, ahí llegó la Policía ese día para la revisión del cuerpo y ellos fueron los que me llamaron, porque en la fórmula que él llevaba aparecía el número de mi celular. Me llamaron, pero no se han reportado conmigo, no me volvieron a llamar ni nada. Al Gobierno Nacional, departamental y municipal, que por favor mejoren la calidad de la entrega de los medicamentos para las personas, más que todo las personas mayores de edad” puntualizó Montes.

También piden a las autoridades sanitarias investigar lo sucedido en el caso de su hermano.