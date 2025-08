La leyenda del rock Billy Idol llega con su gira “It’s a Nice Day To… Tour Again!” a Colombia

El artista de origen británico Billy Idol llegará por primera vez a Colombia con su gira “It’s a Nice Day To… Tour Again!”. El concierto de una de las leyendas del rock será el 25 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. Las preventas para este evento recién anunciado empiezan el 6 de agosto a las 10:00 a.m. La venta general será a partir del 8 de agosto, a las 04:00 p.m. Más información en billyidol.net/tour.

En abril del 2025 Idol, lanzó su nuevo disco “Dream Into It” bajo Dark Horse Records. Este álbum trae el sencillo “77 (feat. Avril Lavigne)” y entró en el Top 10 de ventas en varios países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

Cortesía: BreakfastLive Ampliar

Billy ha sido una de las caras y voces más importantes del rock and roll. Entre 1977 y 1981 lanzó tres discos con Generation X, siendo su líder. En 1982 arrancó su carrera en solitario, mezclando punk con rock clásico. Ha estado de gira constante por todo el mundo en la última década y sigue con todo. En 2021 y 2022 lanzó los EPs The Roadside y The Cage con Dark Horse Records, recibiendo excelentes críticas.

Además, es la estrella del documental Billy Idol Should Be Dead, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, fue dirigido por Jonas Åkerlund y ganador de tres Grammys. El año pasado, celebró el 40 aniversario de su icónico álbum “Rebel Yell” con una edición Deluxe ampliada, ya disponible vía Capitol/UMe. También estuvo en el Salón de la Fama del Rock & Roll para la inducción de Ozzy Osbourne, junto a Jack Black, Jelly Roll, Maynard James Keenan de Tool y otros grandes. Más información y entradas en billyidol.net/tour y en Tuboleta.com.