¿Cuáles son los tres peores equipos en el inicio de la Liga colombiana 2025-II, según la IA?

La Liga colombiana 2025-II ya ha disputado sus primeras cinco fechas del Todos Contra Todos, dejando como grandes sorpresas el último lugar de Millonarios y el segundo puesto de Llaneros. En contraste, Junior es líder invicto y casi que con rendimiento ideal.

Además de la puntuación, hay algunos equipos que también se encuentran en deuda por su desempeño deportivo durante estas primeras jornadas. En Caracol Radio, se le consultó a la Inteligencia Artificial por los tres peores equipos en lo que va del certamen.

¿Cuáles son los tres peores equipos del inicio de la Liga BetPlay 2025-II, según la IA?

Consultándole a la IA textualmente: “Por juego y rendimiento ¿Cuáles son los tres peores equipos del inicio de la Liga BetPlay 2025-II?“, se incluyó en la respuesta a Millonarios, Once Caldas y Unión Magdalena; último, penúltimo y 17 del campeonato, respectivamente.

“Después de revisar la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025‑II tras la quinta fecha, los equipos con peor rendimiento hasta ese punto son: Millonarios, Once Caldas y Unión Magdalena".

La Inteligencia Artificial se basa principalmente en la puntuación actual de cada equipo; no obstante, no se especifica las razones exactas para incluir al Unión Magdalena y no a Águilas Doradas. Los antioqueños son 18 con 3 puntos; los samarios están con un punto más, por delante en la tabla.

¿Cómo ha sido el inicio de campeonato de Millonarios?

El equipo de David González no tuvo actividad en las dos primeras fechas del campeonato, dado que sus juegos ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto fueron aplazados. Posterior a ello, los azules perdieron todos sus partidos, 1-0 ante La Equidad, 0-1 frente a Llaneros y 1-0 ante el Medellín.

Además del último lugar en la tabla sin puntos, el inicio del campeonato de Millonarios también llama la atención por su falta de gol, los azules no han podido marcar goles en sus tres primeros compromisos del campeonato, a pesar de tratarse de algunos rivales de menor envergadura.

¿Cómo ha sido el inicio de Once Caldas y Unión Magdalena?

Tanto Once Caldas como Unión Magdalena, también tienen un partido pendiente en el presente campeonato. Con cuatro juegos cada uno, los de Manizales suman un solo punto en el certamen y vienen de perder el clásico contra Deportivo Pereira. Unión Magdalena, por su parte, suma 4 puntos tras ganar su segundo partido de Liga en el año, luego de superar 0-1 a La Equidad en Bogotá.