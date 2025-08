Paro de transportadores de la Flota Cáchira este lunes 4 de agosto en Santander. ¿Por qué?

Bucaramanga

Este lunes 4 de agosto ciudadanos reportaron desde tempranas horas el paro de transportadores de la Flota Cáchira, desde su sede principal ubicada en la carrera 16 #24-50, en Bucaramanga. Situación que ha interrumpido el servicio en algunos de los recorridos de esta empresa de transportes.

En fotografías desde la oficina principal, de donde se registran la salida de rutas hacía el área metropolitana de Bucaramanga y rutas intermunicipales, se leen carteles expuestos en los buses que dicen lo siguiente:

“Defendemos nuestro patrimonio”

“Exigimos igualdad de condiciones”

“El nuevo clavijero nos deja en la quiebra”

¿Por qué es el paro de la Flota Cáchira?

Algunos conductores de la Flota Cáchira reportaron a Caracol Radio: “Algunos estamos saliendo de ruta, pero sí tenemos entendido que hay un paro por parte de los socios por algunas diferencias, están esperando que se reúnan para llegar a un acuerdo”, comentó Fernando Díaz, conductor.

Por otra parte otro conductor que se identificó como Víctor Manuel, manifestó:

“Lo que pasa es que la polémica es que entraron dos vehículos nuevos a la empresa, entonces pues el gerente tomó una decisión de no comentarle a los patrones, a los otros conductores y quitó dos de las mejores líneas para hacer a los carros, entonces ellos están exigiendo que vuelva la ruta, o sea que los carros que entren roten normal como todos, un rodamiento único para todos los carros, entonces el gerente no quiere sino que los dos carros nuevos que entraron pues cojan las mejores rutas“, señaló.

Hasta el momento desde la Flota Cáchira no se han pronunciado por la situación.

Rutas de la Flota Cáchira que pueden verse afectadas:

Rutas Santander: Vetas, Berlín, California, Surata, Matanza, Charta, Rionegro, Playón, Ruitoque, Acapulco, Los Santos, Santa Bárbara, San Andrés, Guaca, Molagavita, Laguna de Ortices.

