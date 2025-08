Viernes 1 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En el Quindío la Policía desarticulo la banda delincuencial “los andariegos” dedicado al hurto mediante la modalidad de fleteo, donde fueron capturadas cinco personas, dos personas en la ciudad de Cartagena, dos en Ibagué y una imputación en el centro penitenciario La Ternera.

Las órdenes judiciales se hicieron efectivas por los delitos de concierto para delinquir; porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado, en contra de los alias de “Quilla”, “Caimán”, “Bello” y “Barbado”, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 44 años de edad.

Estas personas actuaban dentro de su modus operandi bajo la modalidad de fleteo y estaban liderados por alias “Quilla” quien, dentro de su rol en esta organización, cumplía la función de identificar a las víctimas dentro del banco y alertaba por WhatsApp a sus cómplices.

Dentro las funciones de esta organización se pudieron determinar que alias “Barbado” hacía la identificación de los vehículos en los que se desplazaban las víctimas.

Alias “Bello” y alias “Caimán”, eran los encargados de conducir los automóviles y la motocicleta en la que huían del lugar una vez cometían los hurtos.

Alias “Bendecido” era quien portaba arma de fuego con la que intimidaba a las víctimas y las despojaba del dinero y sus pertenencias, indicando que este hombre fue víctima de homicidio en la ciudad de Cartagena el pasado 11 de mayo de 2025.

Una vez presentados ante la autoridad solicitante, un juez ordenó que fueran cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Desde el Inpec sostienen que el hacinamiento en esta zona del país es del 20% lo que no refleja una crisis

El teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec en su visita al Quindío en el marco del día del guardián, se pronunció sobre el hacinamiento en esta región del país.

Resaltó que el hacinamiento es cercano al 20%, pero no refleja la crisis que se vive en otras zonas como Bogotá y Medellín. Mencionó que cuentan con 12.500 internos en 19 establecimientos del orden nacional en esta zona del país donde no hay problemas del orden público puesto que es muy buen el comportamiento en materia de convivencia.

Recordó que acompañan la construcción de la cárcel El Pílamo en Risaralda para cerca de 1.500 personas privadas de la libertad siendo claro que quien lidera el proceso es la Uspec.

Dos hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas de un incendio forestal que se presentó al mediodía de ayer en la vereda La Ceiba ubicada en límites entre corregimiento de pueblo Tapao en Montenegro y la Tebaida, gracias a la intervención de los bomberos el incendio fue controlado evitando más impacto ambiental.

La tasa de desempleo del trimestre abril a junio de 2025 fue para Armenia 10.4%, presentando una disminución de -1.4% respecto al mismo trimestre de 2024 cuya tasa fue de 11.7%, lo que la ubica en la posición novena entre 23 ciudades

Sin embargo, Para Armenia la informalidad alcanzó 43.4%, un aumento de 4.0% respecto al mismo trimestre de 2024 en el que fue 39.4%

Según el observatorio económico de la alcaldía de Armenia, el aumento de la informalidad está en articulación con el aumento de los cuenta propia y la disminución de los empleados. En general, este fenómeno se da cuando se pierden puestos de trabajo formales (contratados por empresas) y los cesantes inician labores por cuenta propia, como lo verifica el aumento de las actividades de los profesionales

En el informe alerta que se debe analizar con cuidado esta dinámica, dado que por lo general este fenómeno es de corto plazo antes de caer en el desempleo, lo que genera disminución de ingresos de los hogares.

Armenia aumentó ocupados en 3.793 personas, disminuyó desocupados en 1.892 personas y aumentó inactivos en 1.462 personas, lo que da una generación de puestos de trabajo de 4.223 personas

En el Quindío alertan por la falta de psiquiatras infantiles para abordar la problemática de salud mental

Y es que así lo dio a conocer el secretario de salud de Armenia, César Augusto Rincón quien evidenció la complejidad por el déficit de personal profesional para la atención de salud mental de los menores.

Fue claro que el tema como tal es injerencia del gobierno nacional, pero considera es clave buscar las estrategias para superar la dificultad ya que no hay recurso humano suficiente cuando se requiere de la atención.

Advirtió que a nivel nacional solo hay disponibles 96 psiquiatras los cuales están centrados en las grandes ciudades lo que complica el panorama para las demás regiones del país.

Destacó que frente a lo anterior es muy importante que desde la Universidad del Quindío se proyecte en las especialidades enfocada en psiquiatría para fortalecer el proceso.

Fue claro que las cifras de suicidio en la ciudad han disminuido respecto a otros años a corte del mes de junio puesto que en el año 2023 se registraron 23 hechos, en 2024 24 y en 2025 10 casos

Por su parte el secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que el año anterior se presentaron 47 casos de suicidio y más de 400 ideaciones suicidas.

Sostuvo que la ideación suicida es predominante en las mujeres y en el caso de los suicidios la letalidad es mayor en hombres afectando a los jóvenes entre 12 y 20 años de edad como también los adultos de 40 años de edad.

Enfatizó que es una problemática que demanda la atención de la sociedad para la protección y prevención por eso el enfoque educativo es clave por las intervenciones que allí se pueden establecer.

Alertó también porque el déficit es alto por la falta de psiquiatras a nivel país para atender la alta demanda que urge por el tema de salud mental.

Recordemos que la línea de atención es salud mental es 311-730- 6678 que está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana.

Ante la expedición del decreto 885 donde el gobierno nacional establece medidas para el sistema de salud, el secretario de salud del Quindío Carlos Alberto Gómez indicó que hay temas positivos como el modelo preventivo, la red territorializada de prestación de servicios, la atención prioritaria a través de atención primaria en salud, a través de los CAP, una figura que la plantea no solamente para una institución, sino para varias instituciones y esto también implica también un fortalecimiento de la gestión en talento humano en salud sobre unas especialidades que consideran prioritarias, ginecología, pediatría, medicina familiar, psiquiatría, que es una necesidad grande

Sin embargo, indicó que uno de los temas que quedan pendiente son los recursos con los que se financiaría esta iniciativa ya que no queda claro en el decreto de donde saldrían los recursos.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis defendió las actuaciones durante la asamblea de accionistas de empresas públicas del Quindío, EPQ y dijo que están a la espera de que la Cámara de comercio confirme esa acta y ese es el primer paso.

Y agregó “el segundo paso es llamar al gerente para que nos haga un resumen de cómo están haciendo las inversiones y también se lo dije a ese grupo de miembros de la junta que hoy lo que tenemos es que reducirle un poco la carga burocrática para que miremos cómo las empresas públicas del Quindío nosotros podamos llegarle a esos montenegrinos, quimbayunos, circasianos que pagan un recibo de 90, 100 000 pesos, 120 000 y poder nosotros subsidiar y poder bajarle el costo”

El mandatario agregó ,”esto no es una división con los alcaldes, yo digo que esto es oportunidades para todos, pues pero yo le digo, si yo soy accionista de las empresas públicas del Quindío, ¿por qué no pueden hacer parte de una de una junta, Cuando usted es accionista, si sea usted con el cinco, el seis, el 10, el 15, el 20%, todos tienen que hacer parte de eso, Es que esa empresa no es solamente los grandes municipios, esa empresa también son los accionistas, los desde Buenavista, de Génova, de Pijao”

Comunidad denuncia obstrucción de la movilidad en el puente Don Nicolás entre Armenia y Calarcá, urgen por la recuperación de la estructura

Vuelve y juega, no para la preocupación de la comunidad de esta zona del departamento debido a la complejidad de movilidad por el cierre del puente ubicado sobre el río Quindío y que comunica a la ciudad de Armenia con el municipio de Calarcá.

Uno de los líderes de la vereda Bohemia se mostró preocupado por la afectación ya que desde la alcaldía de Calarcá habrían ordenado con escombros impedir el paso de la comunidad por dicha estructura.

Considera es arbitraria la acción puesto que no hay garantías en soluciones oportunas por lo que preocupa el transporte de productos agrícolas y de la ciudadanía en general

Desde la alcaldía de Calarcá señalaron que a pesar del llamado de atención de la comunidad sobre el alto riesgo del puente hacen caso omiso y siguen movilizándose por allí por lo que dando cumplimiento a la orden del juez tomaron las medidas. Fueron claros que la responsabilidad en cuanto a la construcción de un nuevo puente es del gobierno departamental y no de la alcaldía.

Sobre este tema el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis indicó.” Primero hay un tema de titularidad de pre medios que hay que hacer, porque el proyecto no está en tumbar el puente que hay y hacer uno nuevo, sino es por otro punto para que nos dé la luz más corta y sea más económico el proyecto,

Según datos del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, donde se encuestaron a 1646 turistas y a 502 empresarios del sector, la temporada de Junio – Julio del presente año, presentó mejoría en indicadores para los sectores de alojamiento, gastronomía, artesanías y cafés espaciales respecto a la misma temporada en 2024.

durante los cinco días principales de esta temporada se generó una derrama económica de $51.277 millones, en 2024, fue de $50.692 millones. Esta evaluación analiza las variables de presupuesto del turista, personas estimadas por día, flujo en parques temáticos y conteo vehicular durante 5 días

Durante el periodo evaluado, Filandia recibió 21.950 vehículos, Salento 17.978, Valle de Cócora 10.846, Córdoba 2205, Buenavista 1740 y Pijao 2672 (18% más que en 2024). La movilidad turística estuvo liderada por el vehículo particular, seguido del transporte público intermunicipal.

Dentro de los hallazgos del estudio se encuentra un crecimiento en la tendencia de apartamentos turísticos: mientras en 2024 el 6,7 % de los turistas aseguraron utilizar este tipo de alojamientos para 2025 la cifra fue de 8% lo que lleva a las autoridades a mantener e incrementar controles estrictos a los apartamentos que NO cumplen con la normativa actual y operan desde la informalidad.

Las autoridades de tránsito de Armenia informaron que trabajan en una troncal de ciclorutas

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño fue claro que en proyecto de movilidad que fue trabajado en articulación con la Universidad del Quindío establecen el enfoque para las ciclorutas.

Señaló que el proyecto está encaminado a una troncal de ciclorutas, unas vías conectoras, pero actualmente surten el trámite legal a esas apuestas puesto que cuentan con observaciones de ciudadanos y gremios.

Enfatizó que en el diagnóstico para el plan de movilidad quedó evidenciado que en un 90% de la cicloruta actual no cumple de las especificaciones técnicas de ciclo infraestructura.

fue inaugurado en Armenia EL LIBRO TOTAL, la plataforma digital más grande de su género en Latinoamérica, que funciona como biblioteca gratuita y de acceso libre enfocada en la literatura.

El espacio físico de EL LIBRO TOTAL en Armenia, está ubicado en la carrera 13 # 15-47, y reviste una gran importancia, pues es un concepto novedoso dentro del modelo de atención a la ciudadanía que, en torno a la cultura, ofrecerá espacios para realizar una serie de trámites, disfrutando de lo cultural de manera viva y cercana.

Los usuarios en el Quindío, podrán allí adelantar el pago de impuestos y la compra de estampillas, a la vez que tendrán acceso a la cultura cafetera regional con degustaciones gratis de los productores quindianos.

La creciente demanda de parqueaderos dentro del campus de la universidad del Quindío afecta la movilidad interna y, en horas pico, hace más lento el ingreso de los docentes, estudiantes y administrativos uniquindianos motorizados.

Las anteriores condiciones, sumado al elevado parque automotor que rueda por la malla vial local, justifican la adopción de dos medidas para el ingreso de vehículos (carros y motos) a la sede central de la Universidad del Quindío.

La primera decisión, a propósito del inicio de labores académicas correspondientes al segundo semestre de 2025, es la implementación nuevamente, a partir de este lunes 4 de agosto, del pico y placa, conforme lo establecido para la ciudad, para el ingreso de vehículos de trabajadores, docentes y estudiantes uniquindianos y visitantes por las porterías vehiculares 1 (junto al coliseo) y 4 (zona norte, bloque Ciencias de la Salud).

La segunda decisión es adoptar un horario diferencial para el ingreso de vehículos (carros y motos) del público externo. Los visitantes podrán ingresar en vehículo, únicamente, de lunes a viernes entre las 9 a. m. y las 5 p. m. y entre las 6:30 p. m. y las 8:30 p. m.; sábados, domingos y festivos lo podrán hacer entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m.

En Deportes, El club Lyon All Stars representó al Quindío en el Torneo Centro Colombiano de Porrismo y Baile, realizado en Melgar, Tolima, logrando dos medallas de oro con sus delegaciones de Montenegro y Quimbaya.Quimbaya obtuvo el primer lugar en la categoría Junior Nivel 1, mientras que Montenegro se destacó en la categoría Senior Nivel 1 Élite.

Con la presencia del quimbayuno Diego Pescador con su equipo el Movistar Team mañana sábado 2 de agosto se disputará la edición 44 de la Clásica San Sebastián en España En Colombia, la carrera podrá verse desde las 8:00 a.m. a través del canal Claro Sports (1502 en HD y 502 en SD) así como en Claro video y en la señal de streaming de http://www.youtube.com/clarosports.