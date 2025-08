Líderes sociales aseguran que las autoridades están alterando las cifras de víctimas en el Catatumbo

Catatumbo

Organizaciones sociales en Norte de Santander aseguran que las autoridades están alterando los datos entregados en el Puesto de Mando Unificado donde se analiza la crisis del Catatumbo.

Carmen García, de Madres del Catatumbo, indica que es lamentable que, en los datos entregados durante el último PMU, se ignorarán las muertes violentas que se han presentado las últimas semanas en cascos urbanos, como los de Tibú. Según ella, los datos entregados por las autoridades están alterados y no resumen la realidad del conflicto.

“No habían contado los muertos del mes de junio ni del mes de julio” alertó García.

Indicó que “es lamentable que las autoridades estén haciendo caso omiso a lo que está ocurriendo en el territorio, no sé por qué ocultar las muertes, no sé por qué ocultar lo que se está viviendo en el territorio, pero nosotras seguiremos alzando la voz hasta ser escuchadas, porque no puede ser posible que las personas estén muriendo y no quede un registro en Fiscalía ni en Policía”.

Agregó que la alcaldía de Tibú ya tiene agotado los servicios fúnebres. “No tienen dinero”.

En el informe entregado por las autoridades que conforman este PMU, advierten también que al menos 146 personas han sido asesinadas, entre los que están seis firmantes de paz, tres líderes sociales y nueve menores de edad.