Jhon Alex Castaño denuncia amenazas del alcalde de Samacá durante concierto

Samacá

El cantante Jhon Alex Castaño denunció por medio de sus redes sociales haber sido víctima de presuntas amenazas e intimidaciones por parte del alcalde de Samacá, Boyacá, Wilson Castiblanco Gil, durante la presentación del sábado 2 de agosto, en el marco del Concurso Nacional de Tractomulas Copa Alcaldía de Samacá 2.0 “Rey de Tintanes”.

El artista relató lo ocurrido la noche del evento. Indicó que, a pesar de un retraso logístico de aproximadamente una hora y media, él y su equipo decidieron cumplir con el compromiso pactado para el concierto.

“Quiero contarles que de todo lo que viví en la calle, de lo que sufrí en la calle, de todo lo que ustedes saben de mi historia de vida, jamás me había ofrecido plomo un alcalde”, expresó.

Según su relato, una vez solucionados los inconvenientes de producción, el artista accedió a tomarse una foto con el mandatario local y su familia antes de subir a tarima, apenas comenzada la presentación, miembros de su equipo técnico le mencionaron comportamientos que calificaron de amenazantes por parte del mandatario, quien, según Castaño, se encontraba en estado de alicoramiento.

“Me dicen desde el área técnica: ‘Mucho cuidado, el alcalde nos está amenazando, que nos van a dar bala”, relató el cantante.

Castaño afirmó que, al intentar verificar lo que ocurría tras bambalinas, fue confrontado por una persona a quien identifica como el alcalde Wilson Castiblanco Gil, quien le habría dicho: “Les vamos a dar bala y se me van”. Frente a este escenario de tensión y por temor a que la situación escalara, el artista decidió suspender el concierto. Aunque interpretó algunas canciones más para no defraudar a los miles de asistentes, explicó que no estaban dadas las garantías para continuar.

“Nosotros no somos gente de guerra, no somos tropeleros. De hecho, no tomamos ni en tarima. Yo soy el rey del chupe, pero hace mucho no bebo durante mis presentaciones”, dijo en su testimonio, agregando que interpondrá las denuncias legales.

Respuesta del alcalde de Samacá

En respuesta, el alcalde Wilson Castiblanco Gil emitió un comunicado y posteriormente amplió sus declaraciones en sus redes oficiales, desmintiendo categóricamente cualquier acto de violencia o amenaza hacia el artista y calificando la versión de Castaño como un acto irresponsable que “incentiva la violencia”.

“El municipio de Samacá es un territorio comprometido día a día con la paz y la seguridad de todos sus habitantes y visitantes. No se presentaron incidentes ni situaciones lamentables durante el evento. Si en algún momento nuestras acciones generaron incomodidad, ofrecemos disculpas”, señaló el mandatario.

No obstante, el alcalde también cuestionó el comportamiento del cantante. Afirmó que el artista incurrió en faltas de respeto hacia el público local y su propia familia.

“Usted como figura pública no debió presentarse en el estado en el que estaba, ni golpear al fan número uno que era mi sobrino por pedirle una simple foto. Así como usted hace exigencias contractuales sin siquiera saber el apellido del alcalde, de igual manera exigimos respeto, porque sus palabras no demuestran su actuar”, dijo Castiblanco.

Además, aseguró que el objetivo era entregarle al artista detalles artesanales elaborados por la comunidad local, como muestra de hospitalidad.

El mandatario agregó que nunca antes había tenido inconvenientes con un artista en su trayectoria pública:

“Definitivamente, esto me reafirma que debemos apoyar el talento boyacense. Acá nací, acá me quedo. Somos una familia que respeta a los paisas. Los boyacenses también merecemos respeto. Somos un solo país”, expresó.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la reconciliación y reflexionó sobre el impacto de las acusaciones públicas:

“Señor Jhon Alex, lo perdono porque Colombia necesita paz. Sus declaraciones son una muestra de incentivar la violencia. Boyacá es una tierra de puertas abiertas, una tierra próspera que produce cebolla, arveja, papa… que pone día a día alimentos en la mesa de todos los colombianos. Endilgar delitos sin pruebas solo genera más violencia en un país que históricamente ha sufrido por este flagelo”, concluyó.