Mineros ancestrales bloquean vías en Boyacá y exigen presencia del Gobierno Nacional tras operativos

La situación de orden público se ha agravado en el occidente de Boyacá, donde las comunidades mineras ancestrales y tradicionales denunciaron que la fuerza pública destruyó herramientas y maquinaria empleada en sus labores. Según Rafael Darío, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales de Coscuez, esta intervención representa una violación directa a sus derechos fundamentales y al proceso de formalización minera que venían adelantando con el Estado.

“Lo que sucedió fue una agresión directa a nuestra forma de vida. Nos destruyeron herramientas esenciales, propiedad privada, y atentaron contra nuestras condiciones mínimas de subsistencia. Nunca antes habíamos visto una acción tan violenta y desproporcionada contra el trabajo ancestral y tradicional que realizamos en nuestras minas”, afirmó Darío en entrevista con Caracol Radio.

Operativo no fue anunciado y puso en riesgo vidas humanas

De acuerdo con el líder minero, el operativo fue adelantado por miembros de la Policía Nacional por orden de la Fiscalía 50 de Bogotá, en el marco de un proceso que involucra a una multinacional del sector esmeraldero. “Nos extraña profundamente que, estando en mesas de diálogo, el Gobierno actúe de esta manera. Lanzaron explosivos mientras había personal trabajando en los socavones, dejaron granadas dentro de los cortes, y eso pudo haber provocado una tragedia. Afortunadamente, no hubo heridos, pero sí un enorme daño material”, señaló.

El dirigente estimó en más de 200 millones de pesos las pérdidas causadas por la destrucción de maquinaria y herramientas. “Estos elementos no solo son costosos, son nuestra forma de vida. Cada pala, cada polea, cada estructura artesanal representa décadas de conocimiento y esfuerzo transmitido entre generaciones”, agregó.

Diálogo con el Gobierno y decisión de mantener el paro

El pasado jueves se llevó a cabo una reunión con la secretaria de Minas y Energía del departamento de Boyacá y con el alcalde de San Pablo de Borbur, donde también participaron presidentes de asociaciones, juntas de acción comunal y voceros del sector minero.

“El Gobierno Departamental nos propuso abrir una mesa técnica con varios ministerios en la ciudad de Paipa. Pero para eso nos pedían levantar el paro. La comunidad decidió de forma unánime que no lo hará. No vamos a abandonar la protesta mientras no se nos garantice el respeto por nuestros derechos”, aseguró Rafael Darío.

El líder reiteró que lo que ocurre en la región no puede catalogarse como minería ilegal. “Estamos en un proceso de legalización. Hace pocos días terminamos la caracterización con la Agencia Nacional de Minería. No entendemos cómo, en medio de ese camino legal, llegan funcionarios del Ministerio de Defensa a destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Aquí no hay minería ilegal, hay una comunidad organizada que lucha por formalizar su actividad”, puntualizó.

#AEstaHora Guaqueros del occidente de #Boyacá bloquean el acceso a #SanPablodeBorbur. Exigen la presencia del Gobierno Nacional para establecer un diálogo, tras denunciar hostigamientos por parte de la @PoliciaColombia.

Nuevas movilizaciones y llamado al presidente

Actualmente, se mantienen cuatro puntos de bloqueo en vías estratégicas utilizadas por la multinacional que opera en la zona. “Estamos haciendo bloqueos intermitentes, como forma de protesta pacífica. Si se vulnera nuestro derecho al trabajo, nosotros también ejerceremos nuestro derecho a la protesta”, afirmó Darío.

El presidente de la asociación anunció que se unirán al paro de los carboneros, programado para el lunes 4 de agosto, en diferentes puntos como Chiquinquirá y Paipa. También se está planeando una movilización en Bogotá. “Nos organizamos para realizar un mitin frente al Ministerio de Minas o al de Trabajo. Queremos que el Gobierno Nacional fije su mirada en nuestra comunidad minera, que está siendo atropellada”, dijo.

Finalmente, Rafael Darío lanzó un llamado directo al presidente de la República: “Pedimos que venga al territorio, que escuche directamente a nuestras comunidades. Es muy fácil hablar de minería ilegal desde un escritorio, sin conocer la realidad. Aquí hay un proceso de paz territorial que se ha construido durante más de 35 años. Hoy lo están fracturando con violencia y desconocimiento”.