Inventario cultural de Cartagena Superando un vacío histórico

A pesar de su condición de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, la riqueza patrimonial material e inmaterial de la urbe carece de un registro sistemático que permita su salvaguardia efectiva. Es un vacío histórico monumental, que pronto comenzará a ser superado.

En cumplimiento de lo contemplado en el Plan de Desarrollo Ciudad de Derechos 2024-2027, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC- hemos protocolizado un convenio con el Museo Histórico de Cartagena, para realizar el primer inventario patrimonial de la ciudad, que más allá de una iniciativa técnica, representa una acción urgente de justicia histórica y social.

El patrimonio cultural rebasa los límites del Centro Histórico para extenderse a los barrios populares, a los corregimientos, a las prácticas cotidianas y a las memorias compartidas que aún laten en sus comunidades; por ello están dadas las bases para desarrollar un inventario robusto, ajustado a estándares metodológicos, que estará al alcance de la ciudadanía.

Coincidimos con el Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en que no se puede proteger lo que no se conoce, ni se puede defender lo que no se nombra. En tal sentido el inventario, se convierte en la piedra angular de cualquier política pública seria de preservación y proyección cultural.

En este segundo semestre se realizará la primera fase, que comenzará por la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, una zona de alto valor patrimonial, y altamente amenazada. Allí confluyen historias prehispánicas, memorias de la colonia y expresiones vivas de comunidades indígenas, negras y palenqueras.

Pero también es un territorio afectado por el crecimiento industrial, la contaminación y el olvido institucional. Empezar por este lugar no es casual: es un gesto de inclusión.

Las dos fases siguientes se cumplirán en lo que falta del período de la actual administración distrital, para entregar un inventario que permitirá a Cartagena contar con una herramienta de planificación cultural integral; un instrumento que alimente políticas públicas coherentes, proyectos educativos pertinentes, rutas turísticas responsables y procesos comunitarios de fortalecimiento identitario.

Es también una base para la articulación entre lo material, lo inmaterial y lo natural, porque el patrimonio, como la ciudad, es un organismo complejo.

No se impondrá una visión técnica desde los escritorios, sino que construiremos un mapa vivo del patrimonio desde la voz de quienes lo habitan, lo practican y lo heredan, con visión participativa y comunitaria, y con especial énfasis en el componente inmaterial.

Como lo señala la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, el inventario será una investigación hecha por y con las comunidades, reconociendo que el patrimonio no se reduce a monumentos y objetos, sino que incluye saberes, oficios, lenguas, rituales, músicas y formas de vida.

En virtud del convenio institucional, el Archivo Histórico de Cartagena, que cuenta con toda la experiencia y las credenciales para este tipo de investigaciones, incluyendo la realización de ocho (8) inventarios culturales en igual número de municipios de Bolívar entre 2017 y 2019, dispondrá de un equipo interdisciplinario de aproximadamente 25 personas, entre investigadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, hasta gestores de enlaces de las propias comunidades, liderados por su director, Moisés Álvarez Marín.

Con este proceso se fortalece uno de los propósitos misionales del MUHCA como gestor de la salvaguardia de nuestra riqueza patrimonial.

Inventariar el patrimonio cultural de Cartagena no es solo describir, implica reconocer, dignificar, incluir, construir. La invitación a todos los sectores de la ciudad es a participar de manera activa en este ejercicio riguroso, pero que también representa un acto de amor por esta Cartagena que nos une, la cual no solamente tiene historia, sino memoria digna de ser preservada.