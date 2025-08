“Ella”: la canción de Tato Marenco y Anita Vergara que busca un lugar en los Latin Grammy

Una poderosa mezcla de música tradicional caribeña y una historia de renacimiento femenino es la base de Ella, el nuevo sencillo del productor y compositor Tato Marenco junto a la cantante y médica Anita Vergara. La canción, que ya cuenta con videoclip oficial, ha sido postulada para una posible nominación en los Latin Grammy 2025, en la categoría Mejor Canción Raíz.

Marenco, nominado previamente al Latin Grammy en 2021 y 2023, une en este tema su experiencia musical con la voz de Vergara, conocida también por su trayectoria como médico estético y cirujana, y apodada “la doctora de las estrellas”.

La letra de Ella —escrita por Tato Marenco e interpretada por Vergara— está inspirada en la historia personal de la cartagenera, marcada por la adversidad, la resistencia y el impulso por reconstruirse.

“Su historia de vida me transmitió el poderoso mensaje de: no te rindas. Cada obstáculo enseña y revela lo fuerte que puedes llegar a ser. Me inspiró a escribir algo que representara eso”, explicó Marenco, reconocido por su trabajo con artistas como Shakira, Carlos Vives, Totó La Momposina y Karol G.

La composición musical incorpora sonidos característicos del Carnaval de Barranquilla, en especial la danza del Garabato. Tambores, gaita y millo se entrelazan con metales y arreglos contemporáneos para darle una identidad sonora propia. “Quise darle esa fuerza rítmica del Caribe, con una base folclórica, pero con un tratamiento moderno y potente”, agrega el productor.

Un mensaje de renacimiento

Anita Vergara, quien en su juventud fue vocalista de agrupaciones como Cuerdas de Cristal y Cartagena Big Band, regresa ahora al escenario con una propuesta artística profundamente personal. Hace 28 años fue injustamente privada de la libertad, y hoy, a través de su voz, lanza un mensaje de esperanza y segundas oportunidades.

“Esta canción es para quienes han atravesado momentos difíciles, para quienes aún sueñan con volver a empezar. Yo soy prueba de que sí se puede”, afirma la artista.

Un videoclip cargado de símbolos

Ella viene acompañado de un videoclip oficial, grabado en Barranquilla, con una estética cargada de simbología visual y narrativa. Dirigido por Javier Saltarín y producido por Yizzela Vitola, el video propone una mirada poética de la liberación femenina, no desde la denuncia directa, sino desde la celebración de lo femenino como una fuerza creativa y transformadora.

En la puesta en escena, el cuerpo de Anita dialoga con la música, el espacio y la figura masculina en un entorno sin jerarquías. El color rojo —símbolo de vida, fuerza y archivo emocional— domina las escenas, junto con elementos como la luna, una tela roja y una bicicleta, todos cargados de significados.

“El rojo se inspira en Magola Moreno, los amantes de Magritte y La noche estrellada de Van Gogh; la bicicleta representa la libertad femenina”, explica el equipo creativo. Los tonos ocres evocan lo ancestral, mientras que el azul simboliza el vínculo entre el encierro pasado y la libertad del mar.

El vestuario también tiene un rol narrativo. El traje de Vergara, diseñado por Randy Severiche, incorpora la flor de cayena como símbolo de belleza resiliente y tropical. El de Marenco, a cargo de Ricardo Redondo, representa una conexión con lo ancestral desde la sobriedad y la elegancia.

Trayectorias que se cruzan

Tato Marenco, además de sus nominaciones al Latin Grammy, es creador de proyectos como Vía 40 y Los Hijos de Mamá Cumbé, y formó parte del equipo musical de la banda sonora de Encanto, de Disney. Su carrera lo ha llevado a colaborar con referentes de la música colombiana y latinoamericana.

Anita Vergara, médico cirujano especializada en estética y antienvejecimiento, fue reconocida con el título Honoris Causa por la Universidad UAEM de México. En el terreno artístico ha compartido escenario con Carlos Vives, Adolfo Pacheco, Eddy Herrera y Francisco Zumaqué, y ha colaborado con el compositor José Fernando “Morre” Romero. Con Ella, retoma su faceta musical con una propuesta que combina sensibilidad, fuerza y testimonio personal.