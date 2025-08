Lo que le hacen hoy a Uribe es el ejemplo de la judicialización de la política: María Fernanda Cabal

Cartagena

En el marco del congreso de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe) en Cartagena, varios precandidatos presidenciales se refirieron a la condena en primera instancia de 12 años de cárcel contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, luego de ser encontrado culpable por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. El exmandatario y líder del Centro Democrático podrá pagar dicha condena en prisión domiciliaria.

María Fernanda Cabal mostró su apoyo al expresidente Uribe y calificó esta decisión como un claro ejemplo de la judicialización de la política del país. Además, no desaprovechó la oportunidad para arremeter nuevamente contra el presidente Gustavo Petro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Lamentable, mientras hay un guerrillero indultado en el poder, el presidente que nos salvó de la barbarie está condenado; esto es condenar un país a que cualquier que nos defienda de las guerrillas terroristas pueda terminar igual. Lo que le hacen hoy a Uribe es el ejemplo de la judicialización de la política”, expresó Cabal.

Mientras tanto, el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, hizo un llamado a todo el país a respetar las decisiones de la justicia y recordó que el expresidente Uribe tendrá su oportunidad de apelar la determinación ante un tribunal.

“La justicia hay que respetarla, este es un fallo que se ha dado en este proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y sabemos que la justicia en la que confiemos tiene su proceso de regulación propios que le van a permitir al presidente de la República apelar esa decisión ante el tribunal de Bogotá, y ejercer su derecho como todo colombiano”, indicó.

Por su parte, el precandidato de la izquierda, Gustavo Bolívar, también se refirió a la posibilidad que tendrá el expresidente Uribe de demostrar su inocencia a través de tres instancias.

“A mi no me gusta alegrarme de las tragedias ajenas, pero creo que cual responde por sus actos, eso no es culpa de una juez ni de la oposición, si él ha cometido actos en la justicia tiene tres instancias para demostrar su inocencia. Ya va una, la queda la del tribunal, y la de Corte, que la demuestre”, expresó.