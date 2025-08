En Quindío alertan por falta de psiquiatras infantiles para abordar la problemática de salud mental

Armenia

Y es que así lo dio a conocer el secretario de salud de Armenia, César Augusto Rincón quien evidenció la complejidad por el déficit de personal profesional para la atención de salud mental de los menores.

Fue claro que el tema como tal es injerencia del gobierno nacional, pero considera es clave buscar las estrategias para superar la dificultad ya que no hay recurso humano suficiente cuando se requiere de la atención.

“A mí lo que más me interesaría, a la administración municipal y a todos nos interesaría era que no existiera casos, Pero bueno, hoy tenemos esas cifras. Sobre las acciones, muy importante y de pronto es la principal la conclusión que hacemos. Hay una problemática a nivel pues eso es a nivel mundial, a nivel nacional, no escapa el departamento y del municipio. hay mucha dificultad para la escucha. No se escucha ni al niño, no se escucha ni a la persona de edad, los diferentes espacios de comunicación que teníamos en la familia se han perdido", mencionó.

Advirtió que a nivel nacional solo hay disponibles 96 psiquiatras los cuales están centrados en las grandes ciudades lo que complica el panorama para las demás regiones del país.

“Hoy nos preocupaba un tema adicional que lo hemos tocado tangencialmente porque porque no depende, digamos, de de nosotros, depende más del nivel nacional y de algunas voluntades. La escasez que tenemos en el departamento y a nivel nacional de psiquiatras infantiles. No hay un recurso humano suficiente para la atención cuando se requiere la atención", alertó.

Destacó que frente a lo anterior es muy importante que desde la Universidad del Quindío se proyecte en las especialidades enfocada en psiquiatría para fortalecer el proceso.

“El no contar con ese recurso humano, por eso yo lo decía en un espacio, es tan importante que la Universidad del Quindío esté pensando en las especialidades que está abriendo. Ya abrió pediatría, ya abrió medicina interna, que algún momento esté pensando en psiquiatría y a nivel nacional lo mismo", indicó.

Fue claro que las cifras de suicidio en la ciudad han disminuido respecto a otros años a corte del mes de junio puesto que en el año 2023 se registraron 23 hechos, en 2024 24 y en 2025 10 casos.

Evidenció que la problemática que han identificado es con la dificultad para la escucha de los niños y jóvenes por eso plantean diferentes estrategias como las zonas de orientación escolar.

Secretario de Salud del Quindío y las cifras de suicidio

Por su parte el secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez informó que el año anterior se presentaron 47 casos de suicidio y más de 400 ideaciones suicidas.

Sostuvo que la ideación suicida es predominante en las mujeres y en el caso de los suicidios la letalidad es mayor en hombres afectando a los jóvenes entre 12 y 20 años de edad como también los adultos de 40 años de edad.

“Con unas particularidades, la ideación suicida tiene mayor preponderancia en las mujeres en el tema de la ideación suicida y en el caso ya de los suicidios sí la letalidad es mayor en hombres, afectando dos grupos poblacionales, los jóvenes entre 12 y 20 años de edad y los mayores de 40 años también en el caso de los suicidios, presentándose en mayor proporción en Armenia, pero también con otros municipios por tasa como Montenegro, Quimbaya, Génova y Calarcá“, resaltó.

Enfatizó que es una problemática que demanda la atención de la sociedad para la protección y prevención por eso el enfoque educativo es clave por las intervenciones que allí se pueden establecer.

Alertó también porque el déficit es alto por la falta de psiquiatras a nivel país para atender la alta demanda que urge por el tema de salud mental.

Recordemos que la línea de atención es salud mental es 311-730- 6678 que está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana.