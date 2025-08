¿El decreto del MinSalud implementa de facto la reforma a la salud?

En Hora20 el análisis a un decreto publicado por el Ministerio de Salud que traería cambios de fondo para el funcionamiento del sistema, la atención a los usuarios y los distintos actores como EPS, IPS y entidades territoriales. Al análisis a lo que cambia, lo que significa el decreto, cómo queda el sistema, los retos de la implementación y si es o no la implementación de facto de la reforma que se debate en el Congreso.

Lo que dicen los panelistas

Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi, advirtió que el rol de las EPS queda desprovisto de herramientas, “pero lo hacen responsable, entonces le quitan la labor de ser agencia, que es donde se acerca el ciudadano, donde gestiona y navega por una red en la baja, mediana y alta complejidad”. Complementó diciendo que el sistema ahora se tocaría a través del CAP y si hay complejidad, la EPS lo rescata o no, “el decreto trae que la conformación de la red la va a hacer la autoridad territorial”, en esa medida, explicó que la EPS deberá trabajar con la nueva red, entonces la gestión integral del riesgo en salud y gestión financiera tiene sentido en tanto haya un continuo y se haga responsable del usuario desde el punto de inicio hasta la salida, “pero con el decreto eso se pierde”.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, planteó que el gobierno cree que si el Estado tiene más protagonismo, los recursos van a rendir más, “se ve con preocupación el protagonismo a alcaldes y gobernadores, que conformarán red de prestación de servicios y eso abre boquete a la politización y corrupción”. Manifestó que lo deseable es la promoción y prevención, siempre y cuando se cuente con más recursos, “hoy hay población con distintas enfermedades, pero se debe garantizar atender el tratamiento y al tiempo poder invertir en promoción y prevención”. Recordó que el gobierno ha sacado dineros de aseguramiento para equipos básicos en salud, algo que cree, es positivo, si no se descuida lo otro, “se generan más obligaciones, más gasto, pero no se sabe de dónde saldrán los recursos para lo que se quiere hacer con el decreto”.

Por último, dijo que desde el Gobierno se reconoce que se transforma las EPS en gestoras, “algo que se quería hacer vía reforma, entonces sí se asigna más funciones a entes territoriales, lo cial asusta también por la falta de capacidad técnica de algunos municipios”.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, profesor universitario y economista, destacó que el decreto sí es una reforma, un cambio al modelo de salud del país, “es un desmonte, no total, pero sí substancial en el aseguramiento en salud, que llevó a la protección financiera de los colombianos en los últimos años”. Rescató que se desmonta el sistema actual por un modelo territorial, pero que se olvida que el aseguramiento tiene una lógica poblacional, “se necesita alguien que gestione ese riesgo financiero, con lo cual, en la práctica sí acaba con las EPS”.

Comentó que este es un decreto difícil de entender porque el nuevo modelo es disfuncional, “no es claro el modelo de los nuevos agentes y esa confusión será también la del usuario”. En cuanto al papel con el que quedan las EPS, dice que quedarán “por ahí”, haciendo referencia a que el nuevo sistema no está pensando para los enfermos, aunque sí con una lógica territorial que se extrapola a todo el sistema.

Ferney Silva, senador de la república por el Pacto Histórico y miembro de la Comisión Séptima del senado, apuntó que el sistema que hoy tenemos es disfuncional, no el decreto, “hay disfuncionalidad en este momento, pero el decreto tiene en cuenta lAa diversidad cultural y étnica y por eso hay diferenciación en caracterización, en tratamiento de enfermedades y de recursos”. Además, apuntó que al abrir la ventana para que varios actores puedan determinar a través de estadísticas para tomar decisiones, se permite que se determine las redes y de qué manera se van a relizar los procesos; “hay más transparencia a través del decreto”.

Aclaró que a través del nuevo modelo, no se modifica el sistema de aseguramiento, “pero establece prioridades importantes, como atención primaria en salud, especialmente en caracterización geográfica”. De otro lado, insistió que hay evidencia económica sobre el mal manejo de los recursos de las EPS, “se necesita entonces una modificación en el sistema”.

Para Andrés Vecino, médico especializado en sistemas de salud, máster en economía, profesor e investigador en la Universidad John Hopkins, por la forma como está el decreto, parece ser algo más improvisado, desordenado y que no dice cómo se va a dar la participación, “preocupa que se puede diluir responsabilidades. Los pacientes saben que le ponen la tutela a la EPS y ellos gestionan con el especialista, con el hospital, con el gestor, pero en este caso las responsabilidades se diluyen en consejos territoriales, CAPS, Adres, etc.” Insistió que el decreto no se puede ver de forma aislada frente al Presupuesto General 2026 que presentó el gobierno hace pocos días, “se radicó el PGN 2026 y como está proyectado, tuvo un crecimiento en funcionamiento en el 11%, pero en aseguramiento fue del 17%, unos $13 billones de incremento; en el decreto se dice que recursos para implementarlo saldrán de recursos de aseguramiento de Adres, entonces lo que hacen con PGN y el decreto, es hacer algo ilegal, que ley 1438 lo declara ilegal”.