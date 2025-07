Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Aries y Virgo, les llegará dinero en cantidad

Finaliza el mes, hoy 31 de julio, con un significado de cambio y nuevas perspectivas. El número 3 simboliza la trinidad, el 1 el liderazgo y sumados son poder. Las personas nacidas en esta fecha suelen tener gran autoridad para transformar y salirse de la monotonía, son grandes líderes y donde estén suelen dejar una huella con sus iniciativas.

El número de la suerte para los cumpleañeros es el 3123, y la recomendación del profesor Salomón es que prenda una vela blanca en relación con el cambio de luna. Pida que se ilumine su camino en salud, amor y dinero.

Recomendación del día: deje un billete al aire libre, puede colocarlo en un plato y mañana envuelva en este canela en polvo, azúcar y granos de arroz, y guárdelo en la billetera.

Color del día: azul

azul Número del día: 4077

4077 Código sagrado: 88829, para el ángel de la abundancia

88829, para el ángel de la abundancia Fruta: mandarina

Horóscopo de HOY 31 de julio:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Dinero en cantidad para su vida que le da mucha estabilidad, fortaleza y éxito. Como recomendación del profesor, es importante que sea agradecido con este mes que ya finaliza y todas las oportunidades que llegarán en agosto. Si tiene un momento de soledad, ore y diga: “Yo renuncio señor...” a eso negativo que no lo deja avanzar, al mal genio, a la envidia para que abra las puertas a lo mejor de aquí en adelante.

Número de la suerte: 0128

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

Es uno de los signos que más bendiciones va a recibir en agosto, como lo indica el tarot. Es muy posible que lleguen buenas noticias en el amor y se presenten alianzas o negocios importantes. Dinero en cantidad también llega para que planee un viaje, realice inversiones y se tomen decisiones económicas.

Número de la suerte: 2388

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Suele ser una persona muy libre a la que no le gusta que lo detengan o le diga que hacer, pero a veces eso hace que se le pasen ciertos detalles importantes. En agosto debe aprender a escuchar más a las personas y las oportunidades que llegan. Además, tómese el tiempo para pensar cada decisión, sin acelerarse.

Normalmente, su vida está muy guiada por la estabilidad, lo que es positivo para usted, pero si quiere decretar algo en específico para el mes que llega, abra su ventana y mirando hacia la calle manifieste lo que desea.

Número de la suerte: 1350

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Debe escuchar al tarot y dejar la tristeza a un lado. Últimamente, ha estado alterándose muy fácil y sus emociones pueden estar cargadas de todo lo que vivió meses anteriores, así que es bueno que se libere del pasado. Cierre capítulos y continúe con una mejor actitud. Además, confíe en usted mismo y no dude nunca de sus capacidades.

Número de la suerte: 4628

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Prepárese porque viene el desquite de todos los altibajos y cosas que ha tenido que superar y aguantar por un tiempo. El tarot indica que después de dos meses, con mucha carga y presión, finalmente verá las recompensas y el éxito por todo lo realizado.

Recuerde que, “cuando uno tiene triunfos es cuando más responsabilidad llegan”, por esta razón el tarotista le recomienda seguir en esa constancia y mantenerse con los pies en la tierra.

Número de la suerte: 7024

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Es importante que no viva en el extremo, sobre todo a la hora de tratarse de sus finanzas. Puede ser muy generoso, pero tampoco debe darlo todo y, por el contrario, no se acostumbre a siempre ahorrar y no darse un solo gusto. Recuerde que todo tiene su punto de equilibrio, y esto es un consejo para cualquier aspecto en la vida.

Número de la suerte: 2508

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

El mes de agosto llega con muchas bendiciones y grandes oportunidades, pero debe ser agradecido y dejar la queja a un lado. No es bueno que reniegue o viva en la tristeza porque usted es muy inteligente, capaz y sensible, lo que puede aprovechar para elevar sus conocimientos y demostrar de que está hecho con dignidad.

Es muy importante que se rete y que tome actitud de prosperidad en este mes que comienza. Manifiéstelo desde este momento y llegará muy pronto

Número de la suerte: 2574

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Buenas noticias en este mes que llega porque va a tener mucha estabilidad en los negocios que decida comenzar, así como en su parte emocional. Solucionará problemas y deudas que tenía. Llega un momento de mucha firmeza, poder, buena energía y éxitos. Como consejo, renuncie al rencor y aprenda a perdonar.

Número de la suerte: 7983

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Es un signo que ha tenido mucho trabajo a lo largo de este año y está en constante movimiento en este momento, pero no debe desesperarse porque agosto es un mes en el que recibirá la cosecha y bendiciones de todo su esfuerzo. Se sentirá reconocido, satisfecho y con muchas bendiciones.

Número de la suerte: 3459

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Confiar en usted mismo y en las cosas que tiene es una de las principales recomendaciones para agosto. Este mes llega acompañado de reactivaciones, sorpresas y un ángel de abundancia y protección en todo lo que realizará. Además, tiene la estrella de la suerte a su favor.

Número de la suerte: 7670

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La carta del emperador invita a este signo a recibir agosto con poder, oportunidades y tal vez un cargo nuevo que mejorará sus finanzas. El consejo del tarot es que no deje de ser responsable y luchar por lo que desea. También es un buen momento para planear y establecer que va a hacer en los siguientes meses, visualícese que todo lo que quiera puede llegar.

Número de la suerte: 8850

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Es un mes donde tiene que ponerle mucho empeño a las cosas porque a veces se resiste a las bendiciones que la vida le tiene preparadas y se dificultan los procesos. Como recomendación deje que las cosas fluyan a su favor e intente salir de viaje, así sea corto y cerca, para que se despeje y se libere de ciertas cosas que pueden hacerlo sentir estancado.

Número de la suerte: 9163