Horóscopo de HOY, profesor Salomón: La rueda de la fortuna gira para Cáncer y Sagitario brillará

Este miércoles 30 de julio inicia una nueva semana y con ella llega la energía para alcanzar la prosperidad, o también la preocupación para cuidar su salud, todo esto lo comparte el profesor Salomón gracias a su lectura de las cartas.

Es una fecha importante, es la trinidad quien está presente durante estos días, habrá bendiciones por parte de la trinidad, hay que reflexionar para llamar la buena energía, decrete victoria ante los miedos y los enemigos en su vida.

Número para los cumpleañeros: 7815

7815 Recomendación para los cumpleañeros: Coma una cucharada de miel de abejas y diga: “Me endulzo con todo lo mejor”.

Coma una cucharada de miel de abejas y diga: “Me endulzo con todo lo mejor”. Recomendación del día: Limpie la casa con un buen incienso.

Limpie la casa con un buen incienso. Color del día: Blanco

Blanco Número del día: 6044

6044 Código sagrado: Relaciones de pareja, si está en conflicto, 1129 en 45 oportunidades

Relaciones de pareja, si está en conflicto, 1129 en 45 oportunidades Fruta: Fresa

El profesor recuerda que esta es una semana de éxito y estabilidad.

Horóscopo de HOY 30 de julio:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

No mendigue amor, no lo haga, sino, siga sufriendo, usted verá, sin excusas, la autoestima está muy baja si se queda en dichas excusas; si no puede arreglar las cosas, termine esas relaciones. Llegarán nuevas oportunidades y nuevas fuentes de ingreso.

Número de la suerte: 8859

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

Busque reconciliar y fortalecer en el amor, dialogue y busque un punto de equilibrio. Un proyecto que tiene en mente se desarrollará con éxito.

Número de la suerte: 2708

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vendrá trabajo en cantidad, destacará en lo que haga en el ámbito laboral, brillará, lo felicitarán, en el apartado del amor todo va mejorando.

Número de la suerte: 1562

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Noticias interesantes, en el trabajo tendrá que hacer algunos ajustes y cambios, pero lo que vaya a hacer será positivo, se necesita y se adaptan a buenas cosas. Se resolverá un tema de firma de papeles y llegará buen dinero.

Número de la suerte: 9523

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cuide el trabajo, bendígalo, póngale atención a ver cómo se encuentra, así recibirá las bendiciones que requiere. Celebrará el triunfo de algo que esperaba desde hace días, felicidades, todo va de mejor en mejor a nivel laboral.

Número de la suerte: 1333

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Mucho cuidado con los comentarios necios, de uno siempre estarán hablando, ya sea bueno o malo, cuando uno destaca hablarán más, no le dé trascendencia a eso y menos si es negativo, en cambio, si es positivo, créalo, pero no se crezca. Llegará un dinero que pueda disfrutar, además, se avecina un viaje.

Número de la suerte: 1113

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Es importante que siga adelante, tenga constancia, esto vence lo que la dicha no alcanza; adáptese a nuevas cosas y las cosas estarán bien. La rueda de la fortuna girará en favor en todos los aspectos, vienen muchas bendiciones especiales; no comente sus planes con todo el mundo, solo con personas concretas, con eso evitará las envidias.

Número de la suerte: 7624

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el ámbito laboral, o cambia, o mejora, o asciende, o consigue, estará durante estos días enfocado en la rama del trabajo. En el apartado del amor, ojo con los celos, son malos consejeros, asegúrese que lo que piensa es así, porque a veces los celos le hacen pensar diferente y comete errores. Ore y conéctese con la parte divina.

Número de la suerte: 1977

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Cuide su salud, le ha estado molestando intermitentemente, a veces supone que está bien, pero puede que no, ojo con la comida, con los dolores, chequéese. Se unirá con su familia en un compartir, además, sale un viaje, aproveche.

Número de la suerte: 1359

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Siga adelante con sus proyectos, no desfallezca, aunque nadie crea en usted, lo que importa es su convicción, algunas personas pueden ayudar y orientar, pero es uno quien llega a la meta, siga adelante. Si desea iniciar un negocio o emprender, hágalo, habrá una firma de documentos positiva.

Número de la suerte: 8901

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Poder, fuerza, dinamismo, estará en un momento donde resaltarán estas cualidades, pero lo hará para demostrar que es inteligente y ayudar a los demás, dar buen ejemplo, inspirar. Se reinventará, ya sea en el ámbito laboral o en la creación de nuevos proyectos, agosto será su mes de éxito.

Número de la suerte: 6864

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Deje que las cosas pasen, no altere el orden, si son panoramas fuertes, tome decisiones con calma y no desde la imprudencia, busque un punto de equilibrio para solucionar las cosas. La estrella de suerte le permitirá brillar.

Número de la suerte: 3204