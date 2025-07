En Cartagena Carlos Cataño y su camarógrafo Julio Torreglosa se retiran tras lograr jubilación

Luego de laborar por más de 30 años en el periodismo, Carlos Cataño Iguarán y su camarógrafo Julio Torreglosa Reales, cierran un ciclo en el periodismo tras obtener la jubilación.

Trabajadores incansables y dedicados al oficio, cada quién en su faceta, estos dos cartageneros lograron llevarle a la audiencia un sinnúmero de acontecimientos a través de Noticias Caracol; unos buenos, otros no tanto, pero siempre con seriedad, rigor y respeto por la información.

“Yo soy un hombre pacifista, mi lenguaje siempre ha sido constructivo, sereno, siempre he invitado al entendimiento, así es que me marcó mucho la violencia durante muchos años. El cubrimiento de esos episodios de macares, desplazamientos forzados en los Montes de María, ese es un pasaje que no debería repetir el país y que yo particularmente no volvería a experimentar porque no tendría valor para hacerlo”, manifestó Carlos.

Así mismo ‘julito’, quien fue el encargado de reflejar con su cámara tantos hechos, dijo “ha sido muy grato, más de 43 años al servicio del periodismo, he aprendido mucho al lado de este hombre, he andado con él más de 32 años y hemos compaginado en los mejor momentos”.

Desde Caracol Radio felicitamos a estos dos profesionales, y grandes seres humanos. Les deseamos éxitos y mucha salud para que disfruten de su pensión.