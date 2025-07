Presentan proyecto para meter en cintura a operadores de tránsito

Cúcuta

La ley “camabajas y patios en su sitio”es el proyecto liderado por el partido liberal a través del Representante a la Cámara Wilmer Guerrero busca meter en cintura los servicios que desde las concesiones de tránsito se brindan a los infractores.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “el proyecto lo que busca es la modificación al código de transito en Colombia, y mas allá es buscar controlar lo que hoy esta ocurriendo en las oficinas de las secretarias de transito que se volvieron unos recaudadores de dinero para los concesionarios del sector”.

Explicó que “si una persona paga al día siguiente cuando le fue impuesto un comparendo, ahí en esa multa que cancelaria lo que tiene que ver con cama baja y patios. Hoy en día el 30% de las personas que le hacen un comparendo lo pagan, solo 24% a las personas que le inmovilizan un vehículo porque tiene que pagar es la cama baja y los patios. El comparendo no lo están cancelando y lo que están pagando es al tercero”.

“Hay muchas oficinas de transito que no trabajan el fin de semana, no prestan el servicio el sábado, domingo u lunes festivo, si no hay servicio no puede haber cobro de patios. Para obligar a que todas las oficinas del país, tengan que trabajar y no tengan un negocio organizado, desde los viernes cuando se hacen los retenes y terminan entregando el vehículo hasta el lunes o martes” dijo el dirigente político.

“Una cama baja hoy en día puede montar a quince motocicletas, mas sin embargo a cada motocicleta le cobran como si fuera un solo viaje de la cama baja. Lo que queremos plantear es que el viaje se distribuya su cobro de acuerdo a los vehículos que lleve” dijo el parlamentario.

Finamente cuestiono el estado de los establecimientos donde son guardados los vehículos en precarias condiciones “y el negocio facturando” expresó.

Finalmente el parlamentario se mostró optimista que se pueda meter en cintura a los responsables de esta operación y que existan reglas de juego claras en cuanto a los servicios que deberán pagar los infractores de tránsito.